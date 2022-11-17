今期睇咩戲？忽然心動／神速特攻隊／她說／世間有她／海的盡頭是草原／記憶。復仇

Marvel《黑豹2》、DC《黑亞當》及港產片《正義迴廊》依然走勢強勁，今個星期新片片種截然不同，其中2套愛情喜劇嘅賣點分別有「鏡仔」AK，同埋近年泰國片擅長嘅出奇好橋，仲有劇情片《她說》，一樣有吸引力！

《忽然心動》

不敢愛的網紅情侶黃鍾（Anson Kong 飾）與蘇情（吳千語 飾），害怕愛的千金Silver（蘇皓兒 飾）與出租男友Jerome（栢天男 飾），嘗試愛的志豪（馬志威 飾）與護士甜甜（湯洛雯 飾），期待愛的宅男龐江（白只 飾）與留學生心怡（陳欣妍飾）。四對男女主角同時在情人節前夕遇到感情中的各種難題，過程笑料百出，最終各人找到屬於自己的真愛，並於情人節的一場煙花下過了浪漫的一晚，從而帶出愛情總會以不同模式出現在身旁。

賣點：俊男美女愛情喜劇，AK好靚仔、白只好CUTE喎！

《神速特攻隊》

頂級競技疊杯選手阿高，因沉醉於備戰世界賽而冷落了悉心照顧他的同居女友小潔，二人因而黯然分手。阿高努力追逐世界冠軍，希望贏回小潔的歡心，同時由零開始學習打理生活的他快要被生活瑣碎事擊潰。但，他不是一個人在戰鬥！此時他身邊一眾騎呢好友個個使出渾身解數，協助阿高專心備戰……老豆老母阿哥細佬條仔條女，只要用心，原來人人都可以係超Cup高手！

賣點：《出貓待攻隊》班底、《無痛斷捨離》導演新作。預告片已經好好睇。

《她說》

從記者Jodi Kantor、Megan Twohey及Rebecca Corbett 的深入調查出發，揭發出一宗荷里活驚天動地性醜聞事件，結果引爆了 #MeToo 運動，為美國以至全球社會體制，帶來無窮衝擊。

賣點：奧斯卡得獎班底，媒體工作艱辛但絕對有意義。

《世間有她》

2020年COVID19病毒爆發，沈玥 (周迅 飾)不幸患病，與丈夫及兒子分隔，並由婆婆李菊 (許娣 飾) 照顧，婆媳獨處摩擦不斷，關係緊張；昭華 (易烊千璽 飾)和小鹿 (黃米依 飾) 被迫異地不得相見只能依靠手機分享生活關心對方；梁靜思(鄭秀文 飾) 和丈夫何達仁 (馮德倫 飾) 因為家庭角色失衡面臨決裂，疫情下更為孩子的照顧問題，關係持續僵持。

賣點：分別由3位女導演張艾嘉、陳沖、李少紅執導，情感細膩。

《海的盡頭是草原》

上世紀五十年代末，姐姐杜思珩被無奈的母親遺棄於上海孤兒院，隨後又被轉送至內蒙撫養長大。六十年後弟弟杜思瀚為了尋找姐姐杜思珩的蹤跡，在內蒙草原上開始了一段充滿曲折和反轉的尋親之旅...在當事人的回憶裡，被送到內蒙古的姐姐杜思珩一開始並不適應內蒙的生活，但在淳樸善良的草原人民的精心撫養和感召下，年幼的杜思珩逐漸融入進了新的家庭。六十年的歲月滄海桑田，姐弟二人終於再次相見，彼此的內心也同樣得到了釋懷，他們懷念著自己的父輩們為腳下的土地而奮鬥的歲月，也激勵著自己為這片土地的繁榮努力奮鬥！

賣點：爾冬陞導演作品。如何將主旋律電影拍出自己風格。

《記憶。復仇》

韓弼柱 (李星民 飾), 患有腦退化症年屆80已退役的前老兵，日治時期失去全家，就在她妻子逝世的當刻，希望在他失去所有記憶之前，能夠把策劃了60年的復仇大計付諸行動。

在韓弼柱從打工餐廳退休之日，他邀請與他一起工作的20多歲年輕人好友仁圭 (南柱赫 飾) 為他當一個星期司機，仁圭卻因此無故捲入連串殺人事件並成為嫌疑犯...

賣點：有動作、有懸疑，不過將無辜年輕人捲入自己嘅復仇之路就有啲⋯⋯

《幪面超人Revice x 暴太郎戰隊 The Movie》

劫機事件發生，五十嵐元太和幸實被主謀亞祖瑪囚禁在「禁斷之地‧666」！為了拯救父母和機上乘客，五十嵐三兄妹趕往禁斷之地。然而出現在他們面前的亞祖瑪，竟使用異形腰帶變身成幪面超人DAIMON，並為了對人類作出審判，對幪面超人進行攻擊。 與此同時，名為外海的神秘科學家突然出現，並對元太和幸實表明令人震撼的目的，將五十嵐一家逼向絕境。在陷入圈套以致危機逼近之際，「最強一家」的親情能否喚來奇蹟？而面對亞祖瑪的激烈攻勢，這對「最強拍檔」是否仍舊無堅不摧？

賣點：幪面超人配以日本獨有電腦待效，睇極唔厭！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載