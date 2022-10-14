今期睇咩戲｜新．超人／信用欺詐師JP：英雄篇／了結月光光／歌聲伴我心／該死的阿修羅／絕境一小時

新．超人 巨大不明生物「禍威獸」相繼在日本出現，一般兵器完全沒有作用，無計可施的日本政府集合對付禍威獸的專家，成立俗稱「禍特對」的「禍威獸特設對策室專從組」。由組長·田村君男（西島秀俊 飾）領軍，帶領作戰策劃負責人·神永新二（齋藤工 飾）、非粒子物理學者·滝明久（有岡大貴 飾）、泛用生物學者·船緣由美（早見朱莉 飾），負責任務。在禍威獸來襲的陰霾下，一個銀色巨人突然穿越大氣層到來。為了應付此特殊狀況，分析官·淺見弘子（長澤正美 飾）被指派至禍特對，並與神永成為拍檔。而在淺見的報告上，她寫著：「超人（暫稱），身分不明」… 賣點︰就算唔係睇開特攝片，都可以當災難劇情片睇，更何況有長澤正美同西島秀俊！

信用欺詐師JP：英雄篇 被稱作「英雄」的詐欺師「第三代槌之子」去世，詐欺三人組達子(長澤正美 飾)、少爺仔(東出昌大 飾)和理察(小日向文世 飾)為了爭奪「英雄」之稱號，在地中海設下史上最大騙局！為了要將價值20億的夢幻秘寶 — 古希臘雕塑「舞動維納斯」騙到手，原本合作無間的同門三巨頭到底會否因此反目？正當大魚看似準備上釣時，一直監視他們的國際刑警卻在背後佈下天羅地網… 賣點︰今個禮拜有2套長澤正美！睇一班演員扮鬼扮馬同劇情扭橋都夠晒娛樂性，卡士亦相當夠照︰五郎先生（松重豐）、日劇綠葉王小日向文世、廣末涼子。遺憾在上一集嘅三浦春馬同竹內結子都唔喺度，唉。

了結月光光 恐怖事件的四年後，Laurie與孫女Allyson同住，正在編寫自己的回憶錄。Michael Myers看似已消聲匿跡，但這幾十年來Laurie一直活在他的陰影下。正當她決意擺脫夢魘，重拾人生，一位年青人Corey被指控殺死了看管的嬰孩，並觸發連場血腥暴力——Laurie無奈再捲入漩渦，形勢無形迫使下，她誓死要跟殺人魔終極一戰！ 賣點︰就快萬聖節，梗係要應節睇下恐怖片。經典之作Halloween（《月光光心慌慌》）第13套續篇作品，導演保證係御用女主角Jamie Lee Curtis最後一次演出Laurie，well……個系列都成四十幾年啦，俾佢抖下啦。

歌聲伴我心 將樂壇傳奇天后海倫瑞蒂 (Helen Reddy) 的勵志故事搬上銀幕，她創作的一曲“I Am Woman”更是70年代婦女運動的主題曲。海倫瑞蒂勇敢追求理想和對夢想的堅持，打破了那個時代的父權規範，成為了叱咤全球樂壇的國際巨星。 賣點︰你未必識嘅樂壇天后，但應該可以為士氣低迷嘅你振奮一下。

該死的阿修羅 詹文在成年那天做了一個決定：讓子彈在夜市裡飛。唯一死者是遊戲直播主小盛；Vita接到未婚夫死訊，社畜人生戛然而止；網路盜圖冒名詐騙的太妹琳琳，與記者黴菌在夜市約訪，讓他意外成了制伏兇手的目擊證人；阿興深信摯友不是故意殺人，在兩人創作的漫畫世界裡，只要有把梵天劍，就能斬斷時空，在奈何橋相見。六人命運在夜市交錯，被迫面對各自生命的缺陷與困境。此生莫向修羅墜，鬼畜地獄苦輪迴，但什麼是罪？誰沒有罪？ 六個角色如同六道輪迴眾生，沉淪也好，絕望也罷，善惡有時只不過是偶然，當阿修羅被黑暗吞噬，人又怎樣才算完整？不過，若一開始詹文沒有犯案，這一切會不會有什麼不一樣？ 賣點︰本周心水，原因？三個字︰莫子儀。