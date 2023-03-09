今期睇咩戲？斷網／奪命狂呼6／65:絕境逃生／鯨／無名

呢期個個星期片單都相當精彩。今個星期有港產片《麥路人》導演黃慶勳新作《斷網》，同期娛樂性十足嘅有《奪命狂呼6》及《65:絕境逃生》，無獨有偶2套戲都有大量跑嚟跑去嘅情節，睇完當做運動！ 另外兩套新上映《鯨》及《無名》亦相當精彩︰《鯨》男主角班頓費沙翻身之作，演繹獲得超多好評；《無名》程耳導演文藝結合商業嘅新嘗試，保有個人風格之餘內地收過9億票房，成為最高票房文藝片，片末一幕係咪向香港攝影名家何藩先生致敬？

《斷網》 電子熒幕背後藏著一片詭秘的網絡森林，滿佈光纖與數據，是孕育技術與滋長病毒的奇幻空間… 黑客們在網絡森林播毒，發動了一次大規模的網絡襲擊，幸得天才網絡保安主任卓家俊 (郭富城 飾)利用自身研發的防火牆，化解危機。殊不知病毒攻擊原來是由其上司陳明志 (林家棟 飾)所操控，家俊亦因此誤墮其洗黑錢圈套，陷入險境… 為證清白，家俊與陳明志展開激烈鬥法。家俊暗中在網絡森林煉製具備人工智能（AI）的超級病毒，更不惜游走危險領域 -潛伏並攻擊各路黑客，誓要找出陳明志罪證！同時，陳明志不擇手段，命令黑客反奪家俊手上解密科技，更綁架其女兒卓寶兒及恐嚇其妻子詠珊(賴雅妍 飾)。家人生命受到威脅，家俊受盡掣肘，更禍不單行的是，其研發的AI病毒失控，迅速竄入各個電腦系統，瞬間全城斷網，引起莫大恐慌，後果不堪設想… 賣點：電影由鄭保瑞監製、《麥路人》導演黃慶勳執導，三大影帝郭富城、林家棟、任達華聯手主演。上周優先場後嘅口砰微妙，真相留俾觀眾自行定奪。

《奪命狂呼6》 在上集的鬼面殺戮事件之後，僥倖逃出生天的人全已離開胡士堡，各自開始新生活；豈料新一輪血腥風暴依然緊纏他們不放！ 賣點：年輕貌美女演員不停跑、叫同受傷，難得玩出點點新意！留意返套戲3級嘅！

《65:絕境逃生》 飛船指揮官米斯(阿當戴華 飾)駕駛的飛船被不明小行星撞擊墜落，35名船員中只有他與一名女孩倖存，更流落到6,500萬年前的史前地球！只有穿過危機四伏、佈滿兇猛史前未知生物的崎嶇荒地，二人才有一絲生存機會！當過去與未來相遇，究竟誰才會最終生還？ 賣點：《無聲絕境》編劇新作，血腥版《侏羅紀公園》，娛樂刺激有齊，不過不失。

《無名》 上世紀二十年代開始在上海奮鬥的中國共產黨，領導中共地下組織隱蔽戰線，與各 方勢力殊死較量，在走向勝利過程中，多虧那些不可或缺的秘密戰線上之無名英 雄，不可取代的貢獻。 全面抗戰爆發後，中共地下組織在上海周旋於重慶、汪精衛政府、日本間諜機構之 間，通過錯綜複雜的敵後情報系統，策反敵人，獲取情報，誅殺叛徒，建立更廣泛 的統一戰線，直至抗戰勝利的前夜奔赴延安…… 賣點：又有朝偉，不過《無名》真正男主角係導演程耳！程導7年磨一劍再次執導，個人風格依然強烈，攝影美指服裝全部講究，抗日題材處理得冷靜克制，「主旋律」味極淡。 王一博首次擔任電影男主角，多場對梁朝偉嘅戲無被比下去，值得一讚！

《鯨》 查理 (班頓費沙 飾) 足不出戶，在網上教授英語為生，並從不打開網絡攝影機以真面目示人。備受癡肥及各種身體毛病影響，他被迫困在室內過寂寞日子。他的摯友護士麗絲 (周洪 飾) ，亦是他唯一的伙伴，每天都會來探望他。查理承受身心煎熬之際，一位迷失的傳教士 (泰森堅斯 飾) 撞進了他家，間接使他直面自身的悲傷，並嘗試與女兒 (莎蒂辛克 飾) 修補疏離破碎的關係。 賣點：應該頒個「影帝」俾班頓費沙，肯定值回票價。