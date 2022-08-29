今期睇咩戲？明日戰記／One Piece Film Red／小教父／外太空的莫扎特

明日戰記

在未來世界，地球因環境污染及氣候突變，寸草不生，倖存者只能在風沙及有毒空氣中逆境求生，活在巨型溫室「天幕之中」。某天，巨型殞石墜落，長出異種藤蔓「潘朵拉」，它們不怕污染，更能淨化空氣中的毒素，遇水後卻極具攻擊性。蒼松博士破解了潘朵拉的基因圖譜，總部軍官譚冰親赴前線，負責基因改造任務。任務若然失敗，只能動用末日炸彈，玉石俱焚!鄭重生是前線B16區的長官，但譚冰覺得他們裝備落伍，寧願相信機器人作為主力部隊。部隊在任務中幾近全軍覆沒，正當以為是潘朵拉令通訊斷絕以致任務失敗，沒想到背後竟牽涉龐大陰謀!

賣點︰撇除因為要撐某個人或者某種價值呢啲同電影無關嘅理由之外，值得入場睇呢套戲嘅原因太多太多了。

One Piece Film Red

世界最受歡迎的歌姬·美音，她的歌聲被譽為「超越次元的歌聲」。海賊、海軍、以及草帽海賊團齊集在她首次向公眾露面的演唱會中，與一眾美音粉絲期待她那足以改變世界的歌聲。然而一個衝擊的真相突然被公開，原來美音正是「紅髮」撒古斯的女兒…

賣點︰日本票房接近100億日圓，似聽歌多過睇One Piece。故事情節唔覺意為近年有人提到嘅「娛樂至死」概念提供思考位。

小教父

在60年代，與世隔絕的美國小鎮，南邊的富二代們時常群聚遊蕩，在街頭作威作福。為了避免受到欺負，北邊的藍領之子團結起來組成了「油頭幫」，兩派人馬每次碰面都必生血光事端。有一天單親貧窮的小子意外邂逅富家女櫻桃，惹來富貴公子心生不滿報復，小子的好友強尼為救好友錯手殺人，被逼展開逃亡生活的他們，變調的人生是否有機會重回正軌？

賣點︰40年前名導哥普拉大作，同埋Tom Cruise、Patrick Swayze及Matt Dillon回到未紅時。btw 叫返《局外人》唔得嘅咩？

外太空的莫扎特

任大望（黃渤 飾）一心想把喜好天文的兒子任小天（榮梓杉 飾）培養成 鋼琴演奏家，為此父子爭吵不斷。一天，神秘外星人莫札特意外出現，從此，莫札特幫助任小天開啟了和爸爸鬥智鬥勇的生活。令任小天沒有想到的是，莫札特來到地球竟另有任務……

賣點︰同上星期嘅《烈火少女》一樣 － 假如你有一個開始大個有主見嘅豆釘，咁好應該同佢睇呢套，同埋討論 － 世界唔俾你做想做嘅事的話，你會點？FOR家長嘅功課係，如何不成為自己過去最討厭嘅大人？

原文刊登於Yahoo 娛樂LOL，am730獲授權轉載