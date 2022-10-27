今期睇咩戲 ？正義迴廊／猛鬼三寶／魔鬼之光／愛•難按

《黑亞當》票房亮眼，港產片亦相當爭氣，今年幾部港產片《明日戰記》、《飯戲攻心》等分別錄得接近7000萬高票房！今個星期有高質港片上映，法庭對戰十分精彩嘅《正義迴廊》，唯一可惜電影被評定III級，較年輕觀眾暫時未能入場觀賞。

《正義迴廊》

張顯宗(楊偉倫 飾)聯同友人唐文奇(麥沛東 飾)於寓所內殺害父母，並進行肢解。案件進入法庭審訊程序，二人皆否認謀殺罪名，兩位資深大律師吳冠峰(林海峰 飾)和游嘉莉(蘇玉華 飾)分別代表二人上庭辯護，檢控官朱愛倫(周文健 飾)卻質疑二人早已部署殺人計劃，為財謀命似是毋庸置疑。

然而在攻守互換後，吳和游兩位大律師施展各自辯才，揭露出案情中更為撲朔迷離之處，而唐文奇出庭自辯時更把一切指控推得一乾二淨。在一幕幕激烈的法庭辯論下，兩位被告上演出「天才」與「白痴」的戲碼，真相似乎越辯越模糊。九位不同背景的陪審員在休息室展開話語權的角力，同時陷入對與錯的正義思辯中。

賣點：劇本精彩，戲中唇槍舌戰，位位都演得出色，大推介！

《猛鬼3寶》

電影結集三個都市猛鬼故事：劇組拍夜班集體撞鬼，導演異想天開，請女鬼飾演女鬼；的士司機約女友 party room 爆房，結果引來色鬼纏身；小鬼流連在快要清拆的商場不願投胎，一眾租戶怕她日後流離失所，合力送她上路！三個故事都發生在你、我、他熟悉的場所或處境，也許在我們的日常生活中，總有一個「朋友」喺左近…

賣點：應下萬聖節開PARTY歡樂氣氛，笑下叫下多過驚嚇。

《魔鬼之光》

根據梵蒂岡真實驅魔紀錄改編而成，開創恐怖新格局！近年，魔鬼附身的個案愈發頻繁，於是天主教教會決定秘密重開驅魔學校，以訓練新一代神父掌握驅魔聖術。新入教會的修女安妮（積琪蓮拜雅士 飾）深信驅魔是自己的使命，然而歷史上從未有過女性學習驅魔，幸好導師看出她的天賦，因而破例讓安妮成為首位驅魔修女。安妮很快展露出獨特的才能，彷彿為對抗魔鬼帶來一絲曙光；可是眾人亦逐漸發現她與魔鬼有著詭異的淵源，隨時會招惹萬劫不復的凶險！面對魔鬼引誘，安妮會否選擇與魔同行？

賣點：應節作品，呢套唔歡樂，嚇鬼用。

《愛•難按捺》

對安妮絲而言，「30 出頭便得穩定下來」是個庸俗的人生偽命題。與男友分居後，安妮絲更索性將火燒眼眉的房租、論文當作透明，任性地搭上大叔丹尼爾 - 誰知丹的同居伴侶、小說家艾美莉出現後，其知性女神魅力竟令安妮絲撻著「認真 mode」，陷入天旋地戀…

賣點：法式小品，貌似接近心儀偶像，結果接近自己內心。幾多歲都需要重新發掘自己。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載