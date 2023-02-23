今期睇咩戲 ？殘影空間／人肉搜尋2／大毒bear／哈勇家／鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村／愛Plan B

《殘影空間》 香港發生一宗駭人聽聞的血案，社工虐殺家人後被捕。法醫精神科醫生徐曉靜(鄧麗欣 飾)天生擁有特殊能力，在殺人犯的潛意識空間發現案中有案，懷疑另一精神科醫生仁重光(謝君豪 飾)教唆病人謀殺，遂與警察阿發(姜皓文 飾)展開調查。這時另一宗命案又起，老人被兇手剝皮掛起，手法凶殘。唆殺人難以搜證，令調查陷入僵局，阿靜更被警方懷疑。 賣點：有越來越好睇嘅鄧麗欣，同埋估唔到咁好睇嘅張建聲。

《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》 炭治郎與「音柱‧宇髓天元」等人在新任務中，與上弦之陸的雙鬼兄妹-「墮姬」與「妓夫太郎」進行激烈的對峙。 在墮姬與妓夫太郎的猛攻之下，儘管多次處於劣勢，仍然憑著不屈的意志討伐成功。 為了治癒激戰造成的傷痛，炭治郎等人來到蝴蝶屋療養。另一方面，事隔百年來的上弦鬼之死，在存活的上弦鬼之間掀起漣漪――。 賣點：一次過睇返遊郭篇嘅結局同刀匠村篇嘅開頭，後者較為賞心悅目，睇完會鍾意戀柱（同佢身材無關）。

《人肉搜尋2》 珍的媽媽和新男友去哥倫比亞旅行後便告失蹤，兩國之間的官僚制度使得珍的尋人過程難上加難。身處洛杉磯的珍，聰明地利用各種時下流行的科技和應用程式，化身鍵盤戰士與時間競賽，務求盡快找到媽媽。 當她以為自己與答案愈來愈近時，珍才發現她找到的是更多問題，因為她根本不了解朝夕相對的媽媽… 賣點：上一集老豆搵女，今集阿女搵阿媽。繼續以日常見到個mon嘅畫面交代事情始末，唔易拍，但依然緊張懸疑，睇完套戲會想脫離手機電腦屏幕至少2個鐘。

《大毒bear》 墜機後數以噸計的可卡因四散佐治亞州某森林深處，並意外地被一頭500磅的珍寶bear bear黑熊吃掉！大毒bear high 大咗隨即野性大發，精力旺盛到要大開殺戒，森林內警察、罪犯、遊客、青少年無一倖免，血流成河，屍橫遍野，真的有人能逃出生天？ 賣點：呢期大癲之選，聽到條橋已經想睇，估唔到比想像中更瘋狂。同早排聖誕檔嘅《殺神夜》一樣，暴力場面荒誕到唔覺得驚，爽片一套。

《哈勇家》 九月底1000多公尺的高山部落，依舊一片霧茫茫。烤火房的一縷煙，開始了三代同堂哈勇家族的一天。哈勇阿公(陳德清 飾)一生遵從的泰雅傳統「GAGA」，早就不被現代族人所重視，他只能不斷告誡不愛念書，卻一心想當獵人的孫子以諾(張祖鈞 飾)。 因為鄉長斗力(法愛 飾)家族土地越界到哈勇家，讓頭目家族的哈勇一家憤憤不平，在爭取無望下，哈勇大兒子巴尚(洪金輝 飾)想藉由加入選戰，讓家族地位更抬頭。 而巴尙與從紐西蘭打工回家的女兒阿莉(林亭莉 飾)，始終有著隔閡，自從阿莉母親意外過世後，父女間總有一道隱形的牆。 這個深秋，哈勇阿公突然離世，部落開始被濃霧層層包圍，就像是哈勇家族這個冬季的奇妙氛圍～ 哈勇過世後，巴尚決定投入選舉，無疑是家庭震撼彈，加上一位國外來的年輕人Andy(黃信赫 飾)意外拜訪，為這個傳統的頭目家族帶來不小的衝擊與笑料。 弟弟席浪(林孟君 飾)一家人也跟捲入選戰，引發和太太尤莉(黃瀞怡 飾)的爭執，阿嬤(林詹珍妹 飾)從一開始反對，但最後卻為了選戰，全家投入做了瘋狂賭注…。 賣點：獲得第59屆金馬獎最佳導演、女配角。即使去幾多次台灣，都難以理解台灣原住民生活，《哈勇家》既觸及遙遠的部落，亦打開每個家嗰本經，這麼遠那麼近，是他也是你和我。