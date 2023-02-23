今期睇咩戲 ？殘影空間／人肉搜尋2／大毒bear／哈勇家／鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村／愛Plan B

《殘影空間》
香港發生一宗駭人聽聞的血案，社工虐殺家人後被捕。法醫精神科醫生徐曉靜(鄧麗欣 飾)天生擁有特殊能力，在殺人犯的潛意識空間發現案中有案，懷疑另一精神科醫生仁重光(謝君豪 飾)教唆病人謀殺，遂與警察阿發(姜皓文 飾)展開調查。這時另一宗命案又起，老人被兇手剝皮掛起，手法凶殘。唆殺人難以搜證，令調查陷入僵局，阿靜更被警方懷疑。
賣點：有越來越好睇嘅鄧麗欣，同埋估唔到咁好睇嘅張建聲。
《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》
炭治郎與「音柱‧宇髓天元」等人在新任務中，與上弦之陸的雙鬼兄妹-「墮姬」與「妓夫太郎」進行激烈的對峙。 在墮姬與妓夫太郎的猛攻之下，儘管多次處於劣勢，仍然憑著不屈的意志討伐成功。 為了治癒激戰造成的傷痛，炭治郎等人來到蝴蝶屋療養。另一方面，事隔百年來的上弦鬼之死，在存活的上弦鬼之間掀起漣漪――。
賣點：一次過睇返遊郭篇嘅結局同刀匠村篇嘅開頭，後者較為賞心悅目，睇完會鍾意戀柱（同佢身材無關）。
《人肉搜尋2》
珍的媽媽和新男友去哥倫比亞旅行後便告失蹤，兩國之間的官僚制度使得珍的尋人過程難上加難。身處洛杉磯的珍，聰明地利用各種時下流行的科技和應用程式，化身鍵盤戰士與時間競賽，務求盡快找到媽媽。 當她以為自己與答案愈來愈近時，珍才發現她找到的是更多問題，因為她根本不了解朝夕相對的媽媽…
賣點：上一集老豆搵女，今集阿女搵阿媽。繼續以日常見到個mon嘅畫面交代事情始末，唔易拍，但依然緊張懸疑，睇完套戲會想脫離手機電腦屏幕至少2個鐘。
《大毒bear》
墜機後數以噸計的可卡因四散佐治亞州某森林深處，並意外地被一頭500磅的珍寶bear bear黑熊吃掉！大毒bear high 大咗隨即野性大發，精力旺盛到要大開殺戒，森林內警察、罪犯、遊客、青少年無一倖免，血流成河，屍橫遍野，真的有人能逃出生天？
賣點：呢期大癲之選，聽到條橋已經想睇，估唔到比想像中更瘋狂。同早排聖誕檔嘅《殺神夜》一樣，暴力場面荒誕到唔覺得驚，爽片一套。
《哈勇家》
九月底1000多公尺的高山部落，依舊一片霧茫茫。烤火房的一縷煙，開始了三代同堂哈勇家族的一天。哈勇阿公(陳德清 飾)一生遵從的泰雅傳統「GAGA」，早就不被現代族人所重視，他只能不斷告誡不愛念書，卻一心想當獵人的孫子以諾(張祖鈞 飾)。 因為鄉長斗力(法愛 飾)家族土地越界到哈勇家，讓頭目家族的哈勇一家憤憤不平，在爭取無望下，哈勇大兒子巴尚(洪金輝 飾)想藉由加入選戰，讓家族地位更抬頭。 而巴尙與從紐西蘭打工回家的女兒阿莉(林亭莉 飾)，始終有著隔閡，自從阿莉母親意外過世後，父女間總有一道隱形的牆。
這個深秋，哈勇阿公突然離世，部落開始被濃霧層層包圍，就像是哈勇家族這個冬季的奇妙氛圍～ 哈勇過世後，巴尚決定投入選舉，無疑是家庭震撼彈，加上一位國外來的年輕人Andy(黃信赫 飾)意外拜訪，為這個傳統的頭目家族帶來不小的衝擊與笑料。 弟弟席浪(林孟君 飾)一家人也跟捲入選戰，引發和太太尤莉(黃瀞怡 飾)的爭執，阿嬤(林詹珍妹 飾)從一開始反對，但最後卻為了選戰，全家投入做了瘋狂賭注…。
賣點：獲得第59屆金馬獎最佳導演、女配角。即使去幾多次台灣，都難以理解台灣原住民生活，《哈勇家》既觸及遙遠的部落，亦打開每個家嗰本經，這麼遠那麼近，是他也是你和我。
《愛Plan B》
文國成 (黄智賢 飾) 正和妻子林晶晶 (江美儀 飾) 和家人在夏威夷享受退休前的旅行，怎料太太竟被一種罕見的病毒入侵腦部，生命危在旦夕。雖然晶晶最後從死亡邊緣被救回來，但她部分的腦部已壞死，語言和行動能力遭受嚴重傷害。國成只有放下他引以為傲的工作，在醫院和家裏全天候二十四小時去照顧行動不便也不能用言語正常表達的妻子。反覆的病情考驗着彼此的愛情...
賣點：可能感動到你。