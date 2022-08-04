今期睇咩戲？殺手列車／緊急迫降／DC超寵聯萌／緣路山旮旯／電影多啦A夢：大雄之宇宙小戰爭2021

殺手列車

改編自日本暢銷推理小說《瓢蟲》，影帝畢彼特化身不拘一格、特立獨行的殺手瓢蟲。經歷數次任務炒車後，瓢蟲決定要低調行事。可惜，命運總是逆向行走——他的最新任務，登上子彈火車，撞正來自世界各地的同行高手，個個身懷絕技卻各懷鬼胎，為求目的絶不手軟！各人命運相連，引來連場激戰！

賣點︰難得荷里活拍日本原創故事而唔肉酸，有推理有打鬥節奏明快，近年成日有人形容一套戲係「爽片」，我諗呢套係高質示範作。

緊急迫降

資深警探具仁浩隊長（宋康昊 飾）收到一宗飛機恐怖襲擊的情報，調查期間卻發現疑犯柳鎮錫（任時完 飾）早已秘密登機，更驚覺愛妻亦登上了同一航班，使他倍感擔憂。柳鎮錫於三萬呎高空中散播生化病毒，令乘客逐一離奇死亡，雖然被患有飛機恐懼症的暖心爸爸朴在赫（李炳憲 飾）成功制伏，但已無法阻止致命病毒在機上傳播。此時，以國土交通部部長金淑姬（全度妍 飾）為首的應變中心迅速成立，可惜各政府部門聯手後還是無計可施…… 倖存的150名乘客被困機艙，慘變生化炸彈，同時機上燃料隨時耗盡，機上眾人生命危在旦夕！到底應該冒險展開救援讓飛機迫降，還是要空中擊落以遏止病毒傳播全球？

賣點︰飛機版《生死時速》，聽落都知夠刺激，仲竟然有好戲嘅宋康昊同全度妍 ！

電影多啦A夢：大雄之宇宙小戰爭2021

暑假某日，大雄意外拾到一枝小火箭，裡面竟然載著手掌般大的外星人巴比！原來巴比是位於銀河系遙遠小行星「比利嘉星」的總統，為了逃離叛軍的魔爪而來到地球。為更了解巴比和比利嘉星的一切，多啦A夢和大雄等人使用法寶「縮小電筒」將自己縮細，很快與巴比成為好友。但是，叛軍的鯨魚型宇宙戰艦不久後追趕到地球，還攻擊大雄他們，打算捉回巴比。深具責任感的巴比不想連累大家，於是鼓起勇氣獨自一人對抗叛軍……為了守護最重要的朋友，和他深愛的故鄉，多啦A夢他們決定向比利嘉星出發！

賣點︰多啦A夢大電影已經唔係細路片，居然睇到熱血感動！

DC超寵聯萌

「超人狗」氪圖（狄維莊遜 聲演）與超人這對最佳拍檔，並肩作戰儆惡懲奸。一天，超人與一眾正義聯盟被綁架，氪圖遂聯同一群被遺棄的寵物——「蝙蝠狗」黑夜王牌（奇雲哈特 聲演）、「超能豬」PB、「曼妥龜」和「哨牙鼠」阿哨，身陷險境合力營救！這班「超寵聯萌」雜牌軍各自身懷絕技，擁有非凡的超能力，最終任務能否成功，消滅可怕惡勢力？

賣點︰估唔到可以將超級英雄撈埋《Pet Pet當家》，大人陪細路睇都唔會悶親。

緣路山旮旯

一個土生土長28歲港男阿厚 (岑珈其 飾)，一不高大，二不靚仔，只不過內向寡言暖男一個，小康出身，早年喪母，中學讀和尚名校聖言，中大讀電腦，畢業做 I.T.，一世人暫時，只拍過一次拖。點知阿厚今年原來行桃花運，先後遇到五個女仔 (余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉 飾)，個個外形性格背景都位位不同，唯一相通，只有一個：五個都住到山長水遠，屋企都位於山旮旯天腳底，送返屋企，有車都未必去到。一年四季，一皇五后，阿厚上完五堂愛情速成班，究竟個人會有幾大成長？情路又是否能夠修成正果？

賣點︰「中學讀聖言，中大讀電腦」，要形容一個香港毒男，冇另外十個字更加繪形繪聲。本來以為5個段落會有重覆乏味之處，睇吓睇吓又嗒落有味，係港味。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載