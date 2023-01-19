今期睇咩戲？毒舌大狀／超神經械劫案下／非常貓狗反轉武林／天龍八部之喬峰傳／1人婚禮／芳寸之地

首先同大家拜個早年，祝大家身體健康、財源滾滾！今個兔年賀歲檔港產片天下，西片竟然只有合家歡動畫《非常貓狗反轉武林》。套戲唔係香港原創，不過有Edan同大表哥Stanley配音加埋本地片名，成個package多咗好多港味。

黃子華連續第3年主演賀歲片，會唔會繼續稱霸票房？《毒舌大狀》嘅最大勁敵相信係《超神經械劫案下》，兩者故事、片種好唔同，不過個幕前陣容：軒公、王苑之、阿正同「煨SIR」Jeffrey好吸引，故事又夠瘋狂，應該幾吸客！

《毒舌大狀》

面對隻手遮天的權貴，子華神以三寸不爛之毒舌伸張正義！大律師林涼水（黃子華 飾）以毒舌見稱，在處理一宗全城關注的虐兒案時，他因一時自負大意而令無辜被告人曾潔兒（王丹妮 飾）蒙受17年冤獄。自此身敗名裂的林涼水只好以「旺角價錢，中環質素」的貼地服務為平民百姓打官司，直至一次翻案機會出現，他決定聯同昔日戰友方家軍大律師（楊偲泳 飾）及師爺太子（何啟華 飾）東山再起提出上訴。因案件涉及香港顯赫家族鍾念華（廖子妤 飾）及鍾京頤（栢天男 飾）夫婦，加上鍾家御用法律顧問董大狀（王敏德 飾）的下流招數，整個傳媒界、警界、以致司法界都與林涼水為敵！在勢力懸殊的法庭內，林涼水面對主控官金遠山（謝君豪 飾）的咄咄進逼，依然無畏無懼，全力以寸嘴與權貴終極舌戰，誓要為無財無勢的被告人討回公道！

賣點：黃子華近年票房屢創新高，今年繼續大熱。

《超神經械劫案下》

解款員潛守則第一條:遇事即降!所以當解款員有成、啫喱、豬紅遇上鑽石劫匪時,馬上九秒九飛身投降!怎料熱血新丁企鵝竟高呼要忠心守護顧客的財產安全!混亂之際,本是劫匪內鬼的啫喱竟挾鑽潛逃! 逃走中的啫喱陰差陽錯下走進了阿爺芴,展開了他惡夢的開端⋯⋯那邊廂的劫匪以扣留豬紅作威脅,逼使有成與企鵝跟和尚一同踏上追捕啫喱的旅途。世界仔有成、正義戇男企鵝、黑幫電影發燒友和尚,三個性格迴異的人在命運的安排下究竟會產生怎樣的化學作用? 有成三人追蹤到阿爺芴,發現這深山中竟住著幾個與世隔絕、怪裡怪氣的村民!村民中為首的黃姑對外人莫名抗拒,幾個城市人跟村民之間的角力鬧出連場笑話!更可怕的是,荒野間陰風陣陣,三人更接連遇到靈異事件!忙了一場,啫喱與鑽石沒著落,有成等卻意外發現了村民的秘密!到底啫喱是生是死?村民們背後又有甚麼秘密?而等待著有成他們的,是人鑽並尋的歸途?還是血流成河的殊途?

賣點：由故事到CAST張敬軒、王苑之、「煨SIR」魏浚笙 、阿正、白只同洪嘉豪都好癲好中二。

《非常貓狗反轉武林》

自古貓狗兩界誓不兩立，而貓界中的「武士貓」更是名震江湖，只傳貓不傳狗。阿憨作為狗界中的最底層，平時做乜都被其他狗欺負，竟然夢想要去貓界學做一個武士！漂洋過海誤打誤進入小鎮貓里屯，而小鎮當下最需要就係一個武士英雄保護村民！阿憨遇上本領高強但名聲掃地的武士猫寅，還有跟阿憨一樣夢想做武士的小辣貓小棉花，九唔搭八的阿憨在兩貓幫助下正式向武士之路進發！

賣點：有齊Edan呂爵安、「大表哥」邱士縉配音，合家歡大人細路都啱睇！

《天龍八部之喬峰傳》

北宋年間，丐幫幫主喬峰 (甄子丹 飾) 英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認爲契丹人而衆叛親離。追尋身世，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱 (陳鈺琪 飾) 相識相知，情愫互生。二人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人 (王君馨 飾) 設計被喬峰錯殺，喬峰終查出一切皆是慕容復 (吳樾 飾) 爲復辟燕國的陰謀，喬峰憤而找上慕容復，誓要為阿朱報仇….

賣點：甄子丹，以及兩位電影金像獎影后惠英紅及劉雅瑟。

《1人婚禮》

美女小丑藝人阿冰(吳冰 飾)搞笑精叻，表情誇張，最愛逗人發笑，與性格狂野，作風踩界的男友Dickson (陳健朗 飾)，決志成為熱爆YouTuber，為求提升點擊率，順應網民要求玩求婚，實際是假結婚，慘遭悔婚後的阿冰決定要同自己結婚！阿冰舉辦一個人的婚禮，估不到因此變成KOL，備受追捧，還吸引了多名粉絲瘋狂追求，阿冰真的驚動了真情！要愛人，先要愛自己，要愛自己，但究竟「我是誰」？ 最愛又是誰？ 阿冰決意在一人婚禮上，宣告自己的終極大秘密……

賣點：《幻愛》導演周冠威導演新作，由「小薯茄」阿冰主演，可惜得好少好少戲院做。

《芳寸之地》

對居於日本埼玉縣的17歲庫爾德難民女孩薩莉婭來說，生活似乎漸入佳景：學校成績足以升上大學；在東京找到便利店兼職工作，與同事聰太的關係，似乎也萌生了微妙的變化。然而，當日本政府駁回薩莉婭一家的難民庇護申請後，她不僅失去工作的權利，連人身自由也受到限制，不得任意離開埼玉縣。薩莉婭與聰太之間，戀人未滿的關係難以逾越，連地域上只有一河之隔的埼玉與東京，也如國界般不得橫越。

賣點：是枝裕和監製，難民故事難得唔煽情！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉