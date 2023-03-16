今期睇咩戲？沙贊！眾神之怒／那個男人／中國乒乓之絕地反擊／平凡英雄

今個星期新片量稍稍回落，鍾情商業娛樂大片嘅觀眾必睇DC出品《沙贊！眾神之怒》，如果偏愛文藝片種的話，千祈唔好錯過由《愚行錄》導演石川慶導演新作《那個男人》，男主角妻夫木聰憑此片於日本電影學院獎封帝！
《沙贊！眾神之怒》
沙贊與其他青少年在被賦予眾神的力量後，還在學習超級英雄的生活時，就遇上阿特拉斯之女，將要為拯救世界的而開戰。
賣點：DC超級英雄娛樂片，女角陣容十分有趣 － 千禧年後打入荷里活嘅劉玉玲(Lucy Liu)、影后級Helen Mirren以及怪物新人（我指演技）Rachel Zegler。
《那個男人》
晚晚躺在身邊的，竟是最熟悉的陌生人？谷口里枝婚後與丈夫大祐鶼鰈情深；惜好景不常，一次橫禍不但帶走了大祐，還揭發死者其實「另有其人」。里枝的世界頓時天翻地覆，只得委託律師城戶章良著手徹查亡夫「X」的無頭公案。隨著城戶展開調查，「X」為何許人漸見頭緒，在懸疑案情的背後，卻暗含更多關乎身分與歸屬的懸念。有的人匿藏在過去的裂縫之中，也有些人在明天的遠景中尋到期盼；對導演石川慶而言，身分不單是劇情的設計，更是在日本經濟崩潰以後「迷失一代」的寫照。
賣點：橫掃日本奧斯卡之稱的「第46屆日本電影學院獎」8項大獎。前半懸疑，後半解謎同時解開人心，安藤櫻繼續精彩！
《中國乒乓之絕地反擊》
九十年代初中國乒乓男隊低谷時期，瑞典隊異軍突起，技術打法趕超中國，鐵腕少帥臨危受命，組建起一支備受爭議的男乒新軍——負傷主力、失意老將、千度近視的削球手、以及缺乏大賽經驗的雙子星。面對內外質疑，主教練攜教練組堅持大刀闊斧改革，不被看好的“男乒新五虎”發揮各自優勢，終於在1995年世乒賽上演了精彩的絕地反擊，重新奪得斯韋思林杯。
賣點：主旋律正能量，但唯一內地賀歲檔票房仆直嘅賀歲片。
《平凡英雄》
2021年5月，一名7歲的維吾爾族小男孩因手臂被拖拉機絞斷，需緊急前往烏魯木齊進行接駁手術。當地醫生告知，手術須在8小時之內完成，否則細胞壞死後將無法治療。於是一場與時間賽跑的救援就此展開。在這場生命接力中，有疏通道路的交通警；有緊急聯繫飛機升降的機場管理人員；有史無前例讓飛機「回頭」、二次打開機艙門的機組人員；有自願讓出飛機座位的乘客；有徹夜未眠、隨時待命等候手術的醫生。是他們的齊心協力讓生命得以延續，才讓奇蹟得以發生。
賣點：片名講哂套戲重點，奇在22年9月嘅電影依家先上。
原文刊登於 電影LOL