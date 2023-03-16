今期睇咩戲？沙贊！眾神之怒／那個男人／中國乒乓之絕地反擊／平凡英雄

今個星期新片量稍稍回落，鍾情商業娛樂大片嘅觀眾必睇DC出品《沙贊！眾神之怒》，如果偏愛文藝片種的話，千祈唔好錯過由《愚行錄》導演石川慶導演新作《那個男人》，男主角妻夫木聰憑此片於日本電影學院獎封帝！

沙贊與其他青少年在被賦予眾神的力量後，還在學習超級英雄的生活時，就遇上阿特拉斯之女，將要為拯救世界的而開戰。

《那個男人》

晚晚躺在身邊的，竟是最熟悉的陌生人？谷口里枝婚後與丈夫大祐鶼鰈情深；惜好景不常，一次橫禍不但帶走了大祐，還揭發死者其實「另有其人」。里枝的世界頓時天翻地覆，只得委託律師城戶章良著手徹查亡夫「X」的無頭公案。隨著城戶展開調查，「X」為何許人漸見頭緒，在懸疑案情的背後，卻暗含更多關乎身分與歸屬的懸念。有的人匿藏在過去的裂縫之中，也有些人在明天的遠景中尋到期盼；對導演石川慶而言，身分不單是劇情的設計，更是在日本經濟崩潰以後「迷失一代」的寫照。

賣點：橫掃日本奧斯卡之稱的「第46屆日本電影學院獎」8項大獎。前半懸疑，後半解謎同時解開人心，安藤櫻繼續精彩！