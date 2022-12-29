今期睇咩戲？法貝曼：造夢大師／上流落水狗

今個禮拜新戲只有2套，不過一套係史提芬史匹堡新作，一套係今屆康城影展最高榮譽金棕櫚獎作品，當係為復常生活贈慶。

法貝曼：造夢大師

森美（基比拿貝 飾）童年時第一次接觸電影，便深深著迷，更以此為夢想，年紀小小便拍出不少新穎創作。可惜父親只當他的電影夢是無謂興趣，更因工作關係決定舉家搬到加州定居。面對陌生環境、同學排擠和家庭生活的不如意，森美陷入了人生低谷，甚至失去追夢的動力。然而一次偶然機會，令他重拾攝影機，更令他明白夢想對自己的意義：要經一番錘鍊，方能成就自己的傳奇。

賣點︰今年頒獎禮季節其中一套爭標分子，唔少導演都用作品向電影示愛，史匹堡以虛構人物說自己故事，有幾分《阿甘正傳》嘅感動。

上流落水狗

超索模特兒情侶卡爾（哈里斯迪堅臣 飾）和雅雅（莎樂比甸 飾），受邀當KOL免費登上豪華郵輪。被貧窮限制想像的二人頓時眼界大開，被同船的超級富豪帶進了奢華的上流生活。正當眾人享受著由船長（活地夏里遜 飾）主持的豪華晚宴時，一場暴風雨突然襲來，一幕幕搞笑又荒誕的場面不斷上演。豪華郵輪之旅突變搭沉船，生還者被迫流落荒島。在斷水斷糧面前，原有的社會階級迎來翻天覆地的改變！草根階層的清潔工爬上了食物鏈的頂端，瘋狂的生存戰爭即將展開！回歸弱肉強食的原始世界，為了生存人性可以有幾荒誕？

賣點︰世界有幾荒誕，套戲就有幾荒誕。千祈唔好以為康城攞獎就曲高和寡，比起好多娛樂行先嘅喜劇更好笑。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載