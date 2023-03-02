今期睇咩戲？流水落花／鈴芽之旅／洛奇系列：王者之後3／海邊電影院／影陌／滿江紅

個個星期有港產片上映好不熱鬧，今個星期有以寄養家庭為故事背景嘅《落花流水》，Sammi落足力宣傳，希望大家繼續支持本土電影。 同一星期上映嘅《海邊電影院》及歐洲電影《影陌》亦相當動人。 另外仲有新海誠導演新作《玲芽之旅》，前作《你的名字。》全球大熱， 今次直寫日本311大地震，日網評價電影無論畫面及情節都非常細膩，淚腺大開收唔到咁話。

《流水落花》 陳天美（鄭秀文）和何彬（陸駿光）透過莫姑娘（談善言）申請成為寄養家庭，夫婦倆很用心，迎來各有問題的小孩在他們人生不同階段出現——因母親毒癮而缺乏照顧的文森（黃梓樂）、父母離異被當人球的小菁（李昀蔚）、患有兔唇遭嫌棄的小花（吳祉嶠）、苦苦等待一個家的阿明（趙啓嵐）、與及對成年人失去信任的家希（曾睿彤）家朗（徐嘉謙）姊弟。 天美在小孩身上看到了父母、同學、社會造成的傷痕，她用盡方法讓眾人重拾希望，成為大家依靠、好好相處的家人。 別人都讚天美偉大，但她知道，是這班孩子拯救了她。因為一直無法磨滅喪兒傷痛的天美，直到遇上寄養孩子後，她早已掏空了的心才有所寄託，重拾做母親的感覺；本來有缺陷之家，也暫時得到填補。 父母養育孩子，其實很多時候，是孩子拯救了父母。 十三年間，天美醉心於照顧小孩，永遠都一意孤行。何彬出軌，終於讓她聽見埋藏在對方內心的說話，當下天美才意識到自己忽略對方的感受，忘卻了孩子真正需要。往後的日子，儘管何彬努力補救，天美仍遲遲未能確定自己心意。最終靠著寄養小孩有意無意的啟發，才幫助他們挽回這段關係。 正當夫婦與快將升上大學的寄養孩子仲恆（劉朝健）過著簡單快樂的時光，卻迎來一場突變；流水運送落花，人生的旅程還是會延續下去，勾起淡淡思念。 賣點：鄭秀文受訪提到角色同佢本人無相似之處，期待佢演技新突破。

《鈴芽之旅》 居住在九州的靜謐村莊的17歲少女‧鈴芽，與「正在尋找門扉」的青年‧草太相遇。鈴芽追隨草太來到山中廢墟，發現一道陳舊門扉，而門扉似乎有一股神秘力量，吸引鈴芽向它伸出手… 不久，神秘門扉相繼在日本各地出現。而為了阻止災害從門的另一邊竄出，這些門扉必須被鎖上。在神秘門扉的引導下，鈴芽環遊日本將門上鎖的旅程將要展開… 賣點：《你的名字。》、《天氣之子》新海誠導演最新作品。

《洛奇系列：王者之後3》 一代拳王艾冬尼斯（米高B佐敦 飾），稱霸拳壇之後，事業家庭兩得意；那邊廂兒時好友兼天才拳手戴米安（尊尼芬梅傑斯 飾）飽經多年牢獄之苦，終於刑滿出獄，並決意在擂台上奪回失去的一切。兩位老朋友重遇，卻旋即掀起拳壇大戰，艾冬尼斯眼對的不只是一場擂台激戰，更是要面對無法逃避的過去，並為了未來而與戴米安展開終極對決。 賣點：系列嚟到第3集，繼績熱血。

《滿江紅》 南宋紹興年間，岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談。會談前夜，金國使者死在宰相駐地，所攜密信也不翼而飛。小兵張大 (沈騰 飾)與親兵營副統領孫均 (易烊千璽 飾)機緣巧合被裹挾進這巨大陰謀之中，宰相秦檜 (雷佳音 飾)命兩人限一個時辰之內找到兇手。伴隨危機四伏的深入調查，宰相府總管何立 (張譯 飾)、副總管武義淳 (岳雲鵬 飾)、舞姬瑤琴 (王佳怡 飾)等人捲入局中，案件的背後似乎隱藏著一場更大的陰謀。局中有局、人心叵測，一夜之間風雲變幻，各方勢力暗流湧動…… 賣點：張藝謀導演內地破40億票房新作，扭橋又扭橋。

《海邊電影院》 八十年代初期，在英國海邊小鎮的帝國戲院，戲院經理希拉莉（奧莉花高雯）備受憂鬱症困擾，與已婚上司埃利斯先生（哥連費夫）的一段婚外情亦令她深感委屈。這時，戲院來了一位黑人青年新員工史提芬（米高禾特），樂觀開朗，渴望升讀大學，卻飽受種族歧視。兩顆孤獨的心在電影院裡相遇相知，黑暗中找到屬於他們的光影，照亮彼此，可惜好景不常⋯⋯ 賣點：金像大導演森曼達斯 (Sam Mendes）寫俾電影嘅情書

《親陌》 13歲男孩李奧和洛米，總是形影不離，聚在一起玩耍。兩人本有着深厚真摯的友誼，卻因周遭同學的閒言閒語而逐漸疏遠，最後更各自走上截然不同的道路。 賣點：勇奪康城評審團大獎，道出焦躁不安又敏感的青少年成長時期，非常細膩。