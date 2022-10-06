今期睇咩戲？深宵閃避球／幸福入場券／阿姆斯特丹／初戀慢半拍／電影 五等分的新娘／流浪之月／電影版 搖曳露營△

深宵閃避球

社工楊穎琦為一群任性少女開設的“深宵體育館”項目面臨被取消資金的威脅，為了挽救於是她將她們組建為一支閃避球球隊。而在一位失業的前明星運動員教練幫助下，少女們了解到，逃避問題可以暫時奏效，但她們必須學會最終站起來克服挑戰。

賣點︰以閃避球寓意面對人生難題嘅態度，再咀嚼下去會明白給同路年青人嘅深意。如果有更多時間篇幅交代各人背景就更好。

幸福入場券

一對25年前一見鍾情極速閃婚，但5年後分手收場的前夫妻，本是冤家最好不要聚頭，但無奈他們的年輕女兒在峇里島戀上小鮮肉，打得火熱並宣佈不日成婚！為了阻止女兒步他們後塵，二人立即飛去合力破壞這頭婚事。難得找到共同目標前夫妻，會否在這個熱愛島上重拾默契火花… Take two定係let it go，點至搵到真幸福？

賣點︰典型「度假＋冤家＋兩代矛盾」喜劇，嗱典型唔代表低汁呀吓。當你想要2個鐘頭安安全全地得到娛樂，就應該買呢張「入場券」。

阿姆斯特丹

伯特倫貝倫森 (Dr. Burt Berendsen) (基斯頓比爾 飾演)、費萊莉禾茲 (Valerie Voze) (瑪歌羅比 飾演) 和 哈羅德伍德曼 (Harold Woodman) (尊大衛華盛頓 飾演) 的死黨三人組，突遭警方指控殺人，因而捲入美國史上最震驚全球的一個秘密陰謀，他們將會令美國歷史發生巨變……

賣點︰陣容強勁，睇星都夠。睇住兩男一女一齊殺出重圍，我突然掛住《縱橫四海》囉。

初戀慢半拍

小洪 (柯震東 飾) 是一個溫和有禮、長相帥氣的大男孩，快29歲卻還是單身。他與媽媽美玲 (于子育 飾) 相依為命，但美玲對小洪過度呵護，讓小洪變得缺乏自信，甚至有點社交障礙。直到小洪遇見了旅館的經理樂樂 (徐若瑄 飾)。善解人意的樂樂為小洪解決了不少窘境，讓小洪初嘗戀愛滋味，但看似堅強開朗的樂樂卻也有著自己的煩惱，她年輕時曾有段短暫的婚姻，離婚後不懂如何面對孩子，選擇逃避，把兒子偉傑 (范少勳 飾) 送回老家讓外婆照顧，母子間的疏離讓樂樂備受煎熬，此時陪伴在身邊的小洪便成了她的避風港......

賣點︰小處男遇上媽媽桑嘅浪漫故事，多少有離地成份，但係唔離地又邊得浪漫？柯震東沉澱下來做一個演員，還需要更多磨練。即使暴露年齡都要講，見到徐若瑄演滄桑阿姐，我仲唏嘘過戲中嘅佢。

電影 五等分的新娘

一直過著貧窮生活的資優生上杉風太郎以兼職家庭教師身分，為中野家瀕臨留級邊緣、討厭唸書的五胞胎補習，直到她們成功畢業。來到高中最後一年，一花為了專注演員事業而決定休學、風太郎正努力準備學園祭、四葉則為了不留下遺憾而加倍努力。每天變化迅速，轉眼間便來到學園祭前夕。在鼓勵五月不要放棄、繼續朝目標前進的同時，風太郎面對二乃的心意和三玖的決意，以及對一花、四葉、五月的感情，將要作出回應。在高中生活的最後活動、學園祭的首日，五胞胎聚集在課室裡，等待風太郎傳達自己的想法…

賣點︰青春真好，假如你有五胞胎姊妹同時愛上你的話。

流浪之月

「要來我家嗎？」孤獨的青年 佐伯文 一句邀請，拯救了無家可歸的女孩 家內更紗。二人在文的住處度過了兩個月自由愉快的時光，直至文因綁架更紗的罪名遭到拘捕，從此被蓋上了「受害女童」和「誘拐犯」的烙印。十五年後，二人再次重逢……

賣點︰唔易消化嘅一部戲，但值得一看，尤其鏡頭運用同演員表現方面。可以考慮睇完呢套之後，駁返套《幸福入場券》或者《五等分的新娘》溝一溝淡。

電影版 搖曳露營△

故事發生在不久後的冬天。 志摩凜離開故鄉山梨，在名古屋一間小出版社上班，自己一個人住。某個週末，她正計劃駕電單車出遊，卻突然收到高中時的朋友大垣千明的短訊：「我現在在名古屋。」 千明在山梨的觀光推廣機構工作，正負責一個計劃，要重新發展一個幾年前關閉了的設施。「有這麼大一片地，建成露營場不就好了嗎？」凜隨口說的這一句話，令千明開始行動。 各務原撫子現在在東京一間戶外用品店工作、犬山葵在家鄉山梨一間小學當老師，齊藤惠那則在寵物美容店工作。以前一起露營的幾個朋友，一起開始發展露營場的計劃。曾因為露營而連結起來的五個人，要挑戰她們現在能做的事。戶外系女孩們的故事正要揭幕。

賣點︰早排介紹過嘅日本片，友情＋成長嘅故事日本大把，居然可以將行山露營成為題材呢吓先好嘢。數下數下，今個星期嘅新戲原來有好多囡囡。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載