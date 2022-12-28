今期睇咩戲？無敵貓劍俠: 8+1條命／窄路微塵

聖誕檔只有2套新戲？查實因為《阿凡達︰水之道》仍然雄踞今期，各片商讓一讓路之餘，亦有唔少新片呢期做優先場，下個禮拜先正式上映。加上今年早咗過年，嚟緊幾個禮拜有幾套有趣小品避開賀歲檔，買唔到機票不如買張戲票。

無敵貓劍俠: 8+1條命

這隻熱愛冒險膽生毛的皮靴貓知道自己9條命死剩1條之後，必須放下身段請求勁敵綿掌貓女俠幫助，才有機會改寫命運，實現最後願望。他倆連同口水多過茶的治療犬，一起踏上非一般征途；在金髮姑娘、三隻熊犯罪家族、賞金獵人大壞狼瘋狂狙擊下，及時前往黑森林尋找傳說中的許願星，一於替皮靴貓重拾失去的8條命…

賣點︰又係細路睇會開心，大人睇會有嘢落袋嘅動畫。經歷呢幾年之後，大家都會更加珍惜手上嗰條命。外國影評反應唔錯，甚至認為係近年夢工場最佳出品。

窄路微塵

獨力經營清潔公司的窄哥（張繼聰 飾），面對疫情來襲，百業蕭條，遇上失業的年輕單親媽媽Candy（袁澧林 飾）前來求職。看似不務正業的 Candy竟能化解窄哥工作上的困難，正當二人以為生活漸入佳境，疫情變成生活一部份時，清潔公司遭人投訴，同時窄哥家中又遭逢巨變。儘管人如微塵，也能在窄路遇上稍作依偎......

賣點︰港產片豐收之年，小本經營疫下小人物生活日常，向來係賣座片以外港片其中一種面貌。論寫實或有不足，但相信呢套戲之後袁澧林從此開竅，而張繼聰亦更得心應手了。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載