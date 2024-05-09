今期睇咩戲｜猿人爭霸戰：猩凶帝國／調教你女友／正欲

猿人爭霸戰：猩凶帝國 六年前的《猿人爭霸戰》三部曲最終章，嚮往人猿和平共存的猩猩領袖凱撒 (Caesar) 最後難敵一戰，在凱撒帝國落幕之前，牠帶領牠的國民移居至綠洲，讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。最新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》為這個全球史詩式磅礡系列注入新活力，講述後凱撒時代的多年之後，猿人成為地球上主要物種，反而人類已淪落為次等生物隱居於世。猿人帝國由暴君猩猩帶領之下，一隻歷盡苦難的年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑，更讓牠作出主宰人類及猿人未來的重大決擇！ 賣點︰ 大片級數應有嘅娛樂有齊晒，見到班猿人講英文我依然忍唔到笑



調教你女友 大學生態學系女生艾莉亞，男友是同班同學，她聰明而硬朗，是狂熱環保份子，醉心保育自然，對來校園大肆宣揚開墾森林建造超級高塔大樓的建築界鉅子馬明，竟義正辭嚴地攻擊數落，甚至毒舌地嘲笑他崇拜龐然巨廈反映自身短小無能！令自負的馬明對她刮目相看，卻以為用一貫銀彈攻勢可以贏得芳心，艾莉亞當然不為所動。馬明便跟她打賭：同居試愛7天，在雙方同意下，馬明可以用任何方法打動艾莉亞，如果她沒有愛上他，他就認輸，代價是放棄剷平森林、擱置興建巨塔！反叛的艾莉亞自信絕不會動心，必可贏回那片樹林，於是放膽迎戰，而馬明並不手軟，出盡法寶調教別人的女友艾莉亞，從遙控性玩具、飛車愛撫、性器朱古力到情趣綑綁…… 兩個人使出渾身解數互相挑機、調情、色誘，跟心靈與肉體玩遊戲，終於玩出浪漫戀火，也「色」放原始慾望，到底誰可獲得最後「性」利？ 賣點︰ 《不道德的交易》加《格雷的五十道陰影》再溝少少AV玩法

正欲 討厭社交的上班族男子，父母意外雙亡返回故鄉廣島；檢察官父親抗拒兒子拒絕上學，兒子卻經營Youtuber頻道；對異性恐懼的女大學生；獨來獨往的男舞者。幾個被誤解的邊緣人，他們渴望在世界中找到認同和陪伴。它們似乎都彼此無關，但在一宗案件使他們的命運微妙地牽在一起，他們謹慎保守的秘密，卻被視為對社會的威脅。那些「不正常」的人之間的聯繫會是...？ 賣點︰ 直視人心深處嘅孤獨疏離，好耐冇睇新垣結衣，戲中演出前所未見。

五月雪 1969年5月13日，第三屆馬來西亞大選後第三天，小英和母親（陳俐杏 飾）在吉隆坡某社區廟會欣賞酬神大戲《六月雪》，父親文貴（俞宏榮 飾）則帶著哥哥冠耀，趕赴鄰近的大華戲院觀賞台灣電影《負心的人》。此前，馬來西亞向來以馬來人、華人、印度人間兼容並蓄的民主政治關係，是多元種族和諧共處的成功典範。未料，大選後社會氛圍急轉直下，這夜，黨派暴徒突襲華人社區、不分青紅皂白血濺無辜的消息傳得滿城風雨。慌亂中，小英和母親只能徹夜躲藏戲台後，靜待事件平息；暴力事件一夜間蔓延至全國各地，就在馬來西亞首相宣布戒嚴之際，小英的父兄也從此斷了音訊。 儘管種族暴亂漸成絕響，此一國殤早已烙下深刻傷疤，社會上仍時不時相傳「513事件」的重演警告。49年後的同一天，小英（萬芳 飾）為尋找父兄屍骨來到義山塚，看到剛搭好的戲台、正遭官員強行拆除，並在墳上遇見昔日戲班的班主竇娥（蔡寶珠 飾），兩人共同夢迴了那段歷史記憶中的闃寂與無力…… 賣點︰ 導演張吉安排除萬難，將馬來西亞歷史上最具爭議的暴力事件呈現出來。

雪豹 冬天，一隻雪豹闖進了一家牧民的羊圈，咬死了九隻羯羊。牧民父子對於如何處置雪豹爭持不下：大兒子堅持要打死牠，父親則執意放生這隻瀕危動物。人稱「雪豹喇嘛」的小兒子得知此事，帶領傳媒前往採訪，並引發信仰、法律等多角度的衝突與爭執。一場生存與規則、執念與放下的探討由此展開，更牽出一段遙遠的往昔因緣。 賣點︰ 萬瑪才旦導演遺作，猶如上了一堂哲學課

