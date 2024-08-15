今期睇咩戲｜異形：羅穆盧斯／鬼才之道／男航女機師／老嘢時速／屁屁偵探電影：再見親愛的夥伴，屁屁啊 + 萬事OK俱樂部 VS 怪盜U

異形：羅穆盧斯 一群年輕太空殖民者在廢棄的太空站拾荒時，驚遇宇宙中最可怕的生命體，其中異形幼蟲「抱面體」橫行無忌寄生人體，成形後的異形大開殺戒，危難中考驗一眾年輕太空殖民者的關係及男女主角Andy與Rain的感情，讓觀眾體驗真正的科幻恐怖。 賣點 《異形》嗰種核突式恐怖返晒嚟，睇完條頸好攰，因為係咁想閃開啲異形。

鬼才之道 做人好鬼難？做鬼更加難！劇情從沒落的都市猛鬼傳說「旺來大飯店」414號房展開，過氣星級厲鬼凱薩琳（張榕容 飾）與衰鬼經理人兜哥（陳柏霖 飾）為了不被世人遺忘，得使出渾身解數維持曝光率、刷新嚇人指數，以力保廣傳陽間的恐怖排名，卻殺出憑網絡驚嚇新招極速上位的新世代女鬼潔西卡（姚以緹 飾）搶盡鋒頭！而陰聲細氣、完全躺平的廢青爛鬼女同學（王淨 飾），毫無鬥心又欠缺嚇破膽必殺技，憑甚麼爭奪靈界第36屆金鬼獎最爆鬼天后？鬼的才華與「生存」之道，只有鬼才知道！ 賣點 用鬼比喻人間爭流量嘅眾生相，角度有趣好玩。呢一兩年台片有太多王淨，但可以再多啲

屁屁偵探電影：再見親愛的夥伴，屁屁啊 + 萬事OK俱樂部 VS 怪盜U 屁屁偵探事務所收到一盒朱古力，裡面藏著一封訊息，是來自過去的夥伴水仙。她曾經在哈特鎮梅托美術館工作，發現許多畫作被偷偷調換成贗品。據說，這些贗品是由水仙的老師金木所繪製的。水仙委託屁屁偵探, 希望他能夠揭發一個幕後操控著各地贗品替換事件的巨大秘密組織，並救出被困的金木老師。 然而，水仙的行為舉止與十年前完全不同，讓屁屁偵探難以分辨她是敵是友。屁屁偵探與現在的搭檔攜手合作，深入秘密組織，並展開激烈的戰鬥，可惜在過程中屁屁偵探身受重傷... 最終，IQ1104的屁屁偵探面臨著一個重大選擇，是選擇伙伴還是揭露真相？ 屁屁偵探史上最大的謎團，現在即將解開！ 賣點 到底屁屁偵探收埋喺後尾枕嘅會係咩呢？

男航女機師 貴為人生勝利組的飛機師韓正優（曹政奭 飾）本是受盡國民愛戴的明星機長，卻因一時失誤令事業愛情兩失意，成為雙失中佬，更慘被航空界列入黑名單；為了可以再次衝上雲霄，他決定華麗變身，穿上高跟鞋冒充妹妹「韓正美」，重新應徵機師竟然順利獲得錄取？！「韓正美」一如以往，以非凡駕駛實力令人氣更勝從前，甚至成功化解一次空難危機，一夜間變身航空公司女代言人！一切似乎回復正軌，但身份漸漸露出破綻，這場大龍鳳到底如何收科？命運之神又會否繼續守護他，讓這靚靚機長繼續起飛? 賣點 《衝上雲霄》＋《先生貴性》嘅錯摸式喜劇，如果有段BL式霧水情緣仲好，我係咪太腐呀？

老嘢時速 攞咗長者咭，人生就再冇希望？《老嘢時速》(Thelma) 話你知，高齡93依然可以活得⋯異常咁精彩！向來精叻嘅花媽婆婆，一日收到詐騙電話：為救乖孫先付一萬美元。俾咗「贖金」後方知被搵笨，越諗越唔忿氣，決定親自出馬追數追到天腳底，深入虎穴過程又驚又喜，仲有無限窩心時刻。故事根據編導Josh Margolin祖母真實經歷改編，絕對原汁原味，拍成呢個暑假最與眾不同嘅「動作」喜劇。 賣點 比起咩「提子」，呢套更加SELL到反電騙啦。典型用老人做後生嘢撞出火花嘅喜劇，老友記唔多睇西片，但呢套真係可以帶埋家中長老睇。睇住JUNE SQUIBB，諗緊羅蘭姐波姐拍呢套戲會係點。

原文刊登於 電影LOL