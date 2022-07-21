今期睇咩戲？神探大戰／分手的決心／超音鼠大電影2／蠟筆小新劇場版：幽靈忍者珍風傳

神探大戰

香港接連出現多宗殘忍至極的兇殺案，死者全是逍遙法外的嫌疑犯，兇手自稱「神探」，私刑執法，挑戰警察。警方立即傾盡隊中的「神探」，成立專案組迎戰。精神病患者李俊(劉青雲 飾)，發病前是警隊的皇牌，當年外號就是「神探」；如今活成廢柴，淪落街頭。李俊為了證明自己不是瘋子，是「神探」，加入戰團，跳進狂徒的佈局，必須跟時間競賽，破盡舊案新案，才能將殺人「神探」緝拿歸案。

賣點︰韋家輝！劉青雲！你知一定唔會係《大時代》，但一定有嗰種瘋狂。

分手的決心

一名男子從山頂神秘墮下身亡，刑警海俊（朴海日 飾）奉命調查死者妻子瑞莱（湯唯 飾）。表現得異常冷靜的瑞萊，言談中更透露自己早已預料到丈夫會魂斷山野。在監視瑞萊的同時，海俊漸漸對這嫌疑犯產生了興趣，亦被她大膽的舉動所吸引……面對猜不透的瑞萊，到底海俊是愈來愈走近真相，還是一步一步跌入無盡的深淵？

賣點︰朴贊郁！湯唯！擅長拍犯罪片嘅朴贊郁三度揚威康城之作，繼續精準駕馭角色情感同劇情推進。湯唯由海報到戲內都以懾人眼神演繹，華裔演員之中似乎只有佢做到。

超音鼠大電影2

經過上集的大冒險、回到綠山安頓之後，超音鼠（班舒禾茲 聲演）急於證明自己可以成為真正的英雄，而考驗正正來自他的死對頭──蛋頭博士（占基利 飾）再度回來作惡，今次還帶同新拍檔納克魯斯，到處搜尋蘊含強大破壞力量的神秘綠寶石。超音鼠和同伴塔爾斯誓要翻轉全球，搶先壞人一步找出綠寶石！

賣點︰《超音鼠大電影》由原本造型核突被睇死，到從善如流「改過自新」變成賣座片，仲要拍到續集，娛樂性一定夠，意料之中嘅輕輕鬆鬆。

蠟筆小新劇場版：幽靈忍者珍風傳

自小新出世已經5年，喺平穩嘅日常中，一位名叫屁祖隱千代女嘅女性，帶住另一個5歲小朋友珍藏嚟到野原家，話自己先係小新真正嘅媽媽！但喺搞清楚真相之前，神秘忍者軍團突襲，並將千代女同小新帶返返去忍者村！小新從千代女口中得知，原來地球蘊藏名為「忍土流」嘅龐大能量，並以純金金塞塞住「地球嘅肚臍」，以防能量流失令地球枯萎滅亡。然而金塞近日有鬆脫跡象，而屁祖隱家代代相傳嘅通靈之術，係守護金塞嘅關鍵！繼承屁祖隱之名，小新能否成功守護地球同家人嘅明天！？

賣點︰賀小新老豆廣志供甩間屋！其實《蠟筆小新劇場版》向來幾好睇幾好笑，我地呢班大人先係目標觀眾。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載