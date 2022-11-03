今期睇咩戲？致命24小時／黃金大逃獄／紐約愛音鱷／屍殺32／萬里歸途／搜救／黎巴嫩1982

上星期《正義迴廊》戰績亮眼，港產片越戰越勇！今個星期繼續有港產片《致命24小時》、《黃金大逃獄》迎戰，未知能否繼續創下佳績？

另一套上映新片《黎巴嫩1982》值得留意，成人與兒童同一天空兩種心情，你為社會大環境擔憂，同一時間有人只關心自己會否表白成功。1982年嘅故事，套在40年後嘅今日，似乎一樣講得通。

《致命24小時》

作家阿寶（湯怡 飾）與醫生丈夫楊耀華（吳卓羲 飾）過著完美夫妻的生活。但一年前阿寶在深夜替丈夫把病歷送到醫院時遇上嚴重車禍後失去視力… 意外後，阿寶極力適應失明生活並繼續寫作。某日，楊醫生要出差把阿寶獨留家中兩天。此時，不速之客鄭文迪（潘燦良 飾）卻上門要找楊醫生。得悉只有阿寶一人在家，鄭文迪潛入楊宅貼身暗窺阿寶一舉一動，將她玩弄於股掌之中 — 原來文迪和楊醫生有着血海深仇，豪宅之內，盲女與變態男，廝殺24小時！但看似一場貓捉老鼠的凌虐遊戲背後，更兇猛的野獸其實卻在暗角虎視眈眈…

賣點：有錯覺以為套戲已經上咗，原來未！葉念琛執導作品總有一個叫阿寶嘅女主角，湯怡瞓身之作！

《黃金大逃獄》

阿正是一名電影小編劇。生活困頓拮据且債台高築的他，意外在爺爺遺物中找到一張藏寶圖，而寶藏位置就在赤浪灣監獄下方。為用這筆財富改變命運，他帶著詳盡的計劃，故意違法後進入赤浪灣監獄服刑，希望靠自己獲得價值2000萬的金條再全身而退。進入監獄的他算得盡機關，算不盡人事。一方面受到獄霸“大彪哥”的壓迫，另一方面又有義氣之人「蟹哥」對他的過分關懷，導致“黃金計劃”意外洩漏。阿正只好一場越獄行動。在正要越獄成功之際，阿正醒悟到自己的錯誤行為後懸崖勒馬，而他們三人最後也得到法律的制裁。

賣點：同《逃獄兄弟》無關係，不過又忍唔住聯想到。

《紐約愛音鱷》

嚴氏一家搬到紐約市，他們年幼的兒子 佐舒 (溫斯洛費格利 飾) 努力地適應新學校和新朋友。有天，他在新家的閣樓發現了一隻喜歡洗澡、魚子醬、美妙音樂和會唱歌的鱷魚萊奧（Shawn Mendes 聲飾）。從此這一切都改變了，兩人成為了好朋友，但當萊奧的生命受到邪惡鄰居曹先生（布雷特吉爾曼 飾）威脅時，嚴家與萊奧的魅力主人赫德P華倫蒂（查維爾巴頓 飾）聯手合作起來，向世界展示家人的力量可以戰勝一切，而且擁有獨特個性的音樂鱷魚並沒有錯！

賣點：音樂小天王Shawn Mendes 以及大量電影主題曲。

《屍殺32》

32 秒，喪屍絕命倒數！被神秘病毒入侵的阿根廷，失守成為暴力喪屍之城！艾莉斯在一間半棄的俱樂部當夜班保安，某夜因事帶同8歲女兒上班。看似平靜的夜晚，病毒早已擴散整個城市。暴力喪屍侵襲俱樂部，被困的兩母女卻於黑暗中失散。艾莉斯在逃命中找到喪屍每次攻擊後要定格32秒的弱點，這黃金32秒足以決定生死！萬分無助之際，一名神秘男子出現，到底是敵是友？被喪屍包圍的艾莉斯，到底能否找回女兒並逃岀生天？

賣點：全世界都拍過喪屍片，未必好驚喜，不過驚慄片有一定捧場客。

《萬里歸途》

2015年，北非努米亞共和國內亂爆發，前駐地外交官宗大偉（張譯 飾）與外交部新人成朗（王俊凱 飾）受命前往協助撤僑。本以任務已順利結束，卻得知仍有一批同胞在白嫿（殷桃 飾）的帶領下，正在前往努米亞共和國邊境，內亂戰火區，等待著救援。危急情況下，二人毅然違命，即刻動身前往救援。赤手空拳，帶領眾人越過荒漠，在戰火中穿梭，叛軍槍口下鬥智。誓死要將同胞帶回祖國……

賣點：內地國慶黃金檔無對手下票房錄得14億，不過似乎內地觀眾唔受多落。

《搜救》

寒冬季節，阿德(甄子丹飾)帶著妻子璇(韓雪飾)和一對兒女自駕遊到長白山旅行，途中卻因阿德一時氣憤走失兒子樂樂，夫婦向當地派出所求助，搜救行動立刻展開。 天氣惡劣，攝氏零下卅度山林、冰湖搜救過程險象叢生，黃金救援時間24小時過去了，常規的安全極限48小時也過去了，孩子仍未找到，卻遇上悄然來襲的雪崩！搜救隊大量損兵折將，即使希望渺茫，阿德竭力跪救一同繼續搜救。70小時又過去了，究竟父愛能否戰勝大自然凶險？樂樂能否奇蹟獲救？

賣點：國慶期間無宣傳下突然上映，連丹爺片酬都賺唔返呀陰公。

《黎巴嫩1982》

正當戰爭如箭在弦，學校裡的老師們在政治上有意見分歧，既擔憂危機來襲，但又努力掩飾著自己內心的恐懼，為的只是讓學生們能專注在考試上。那邊廂， 愛發夢的11歲小男生偉森只想要跟心儀的女同學告白，卻因校園大亂令計劃失敗。純真的他並不理解這樣的一場戰爭會為世界帶來什麼複雜變化，他只想知道自己的愛戀會否成功。 華列特慕華拿斯同時也是這部片的編劇，他把這部片分成兩個觀點：成年人的觀點和孩童的觀點。寫出富有層次感的劇本，細膩地探索社會分裂和愛與戰爭的複雜性。 在這個肯定人生、探討生命韌性、顛覆政治和黨派壁壘分明的故事中，愛戰勝了戰爭。只要人們夠勇敢，可以不顧自身的分歧，就能想見某種和平。

賣點：榮獲12項國際影展殊榮，代表黎巴嫩出戰奧斯卡爭奪「最佳外語片」。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載