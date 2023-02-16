今期睇咩戲｜蟻俠與黃蜂女：量子狂熱／風再起時／夢幻街少女／回首爾後

今個星期新片得4套，量少因為片單太勁，外語有橫掃全球票房嘅漫威(Marvel)作品《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》；本地亦有史詩式鉅製《風再起時》，籌劃階段經已備受期待，等足2年終於有得睇，電影集結香港電影代表人物梁朝偉、郭富城，久未於大銀幕露面嘅周文健以及有型又有戲嘅譚耀文等，單係個幕前陣容都好吸引！

《風再起時》 70年代，香港廉政公署成立，對貪污探長進行追捕，揭開殖民地時代落幕前的篇章。曾因不受賄而飽受壓迫的警察磊樂 （郭富城飾）與南江（梁朝偉飾），想要改變現狀，而攜手建立警察貪污制度，並坐上總華探長位置。然而，權利膨脹導致黑白勢力失衡，磊樂太太蔡真（杜鵑飾），因幫其上位而受黑社會遷怒，一直跟隨他們的胖子韓（周文健飾）及嚴洪（譚耀文飾）等人，亦幾近翻臉。歷史交替，廉政公署全球通緝貪污探長，磊樂與南江隻手遮天的年代謝幕。風再起時，香港已不同往昔。 賣點：等了又等終於等到嘅史詩式鉅製，香港歷史故事值得反覆睇，導演翁子光建議睇2次。

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》 蟻俠（保羅活特）和女兒琪詩（嘉芙蓮紐頓）、黃蜂女（伊雲祖蓮莉莉）、皮漢克博士（米高德格拉斯）和珍納芳婷（米雪菲花）一同誤闖不受時間限制的量子領域，在這個地下神秘宇宙遇上各式前所未見的危險外，亦同時見證MCU第五階段最強反派康（尊尼芬梅傑斯）的登場。能夠控制時間的康將與蟻俠達成協議，為蟻俠帶來改寫現實的第二次機會，但隨之而來的代價，卻將可能失去一切！正邪交鋒激戰連場，蟻俠與黃峰女施展混身解數，與康生死對決！ 賣點：如果你仍然在乎漫威電影宇宙未來嘅發展，鍾唔鍾意蟻俠都要入場睇，睇彩蛋呀！

《夢幻街少女》 月島雫 (安原琉那 飾) 是一位喜愛閱讀，活潑開朗的中學女生，她發現所借書藉的借閱卡上總會出現同一個名字，為什為這位名為天澤聖司 (中川翼 飾) 總會比她搶先一步？這令她十分在意。後來兩人在因緣際會下邂逅，雫逐漸了解聖司，被抱有遠大夢想的他吸引。兩人漸生情愫，在彼此互相鼓勵下，雫也有了自己的目標，可是聖司在某天突然告知雫，他為了實現夢想決定到意大利留學。兩人為追夢相隔異地，約定來日再見。 10年過去，雫 (清野菜名 飾) 在出版社從事兒童書藉的編輯工作，一邊工作一邊為夢想奮鬥，可是現實卻事與願違。每次當她感到氣餒的時候，都會想着在意大利奮鬥的聖司 (松坂桃李 飾) 激勵自己。另一方面，聖司也並非一帆風順，面對挫折及灰心之時，雫成為了他的心靈支柱。 一天，雫在工作上犯下嚴重失誤，面臨要在工作及夢想間二擇其一的困局，為此她決定動身前往某地… 賣點：同名動畫真人版，故事由青澀學生時代延伸至10年後，為動畫版補充咗後續。