今期睇咩戲？貞子DX／接棒家族／真假佈局／即使，這份愛今夜從世上消失

下星期《阿凡達：水之道》殺到之前，今個星期係小品電影天下，難得全部都係日韓電影，一套英語新片都無！係咪專登排俾去唔到日本、韓國旅行嘅朋友睇？

《貞子DX》

震驚全世界的貞子詛咒全城瘋傳！日本全國各地發生連環突然死亡的事件，涉事者看過貞子相關的「詛咒影片」均會於看畢24小時之內相繼遇害。IQ 200的天才研究生文華（小芝風花 飾）認為傳聞只是惡作劇，怎料親妹卻因一時貪玩，捲入了「詛咒影片」的漩渦之中。僅餘24小時，文華能夠解開真相，遏阻詛咒無邊界瘋傳嗎？

賣點：日本最強鬼片，真係由細睇到大，就嚟可以幾代同堂一齊睇！

《接棒家族》

輾轉在毫無血緣關係的父母之間、至今已更改過四次姓氏的優子（永野芽郁 飾），目前與廚藝了得的繼父森宮（田中圭 飾）一起生活，正埋頭苦練將在畢業典禮表演的鋼琴演奏，同時面對著朋友、戀愛與未來等煩惱；另一邊廂，自由奔放、屢次改嫁的梨花（石原聰美 飾），將所有的愛灌注在年幼又愛哭的繼女小咪身上，卻在某一天遺下小咪離家出走了……如果親情是一場慢慢傳下去的接力賽，沒有血緣的親子關係，交棒可以延續幸福嗎？

賣點：將細路喺唔同嘅家庭轉嚟轉去，本應詭異又慘情，但日本就有辦法拍出感人正能量！不過突然睇唔慣石原同田中做人父母添。

《真假佈局》

事業有成的企業家敏豪（蘇志燮 飾）意外捲入一宗密室謀殺案。一天，敏豪遭神秘人威脅要求公開婚外情，騙他與情人世熙（林珍娜Nana 飾）到酒店房間。他在房間被人突然擊昏，醒來卻發現世熙伏屍在浴室內。

案發現場無闖入痕跡，門窗亦被鎖上，所有證據都指向敏豪是兇手！為了打贏官司，他聘請知名律師申愛（金倫珍 飾）為他洗脫嫌疑，申愛要求敏豪必須對她坦白一切。在雪夜裡的深山別墅，兩人開始抽絲剝繭拼湊出案情的始末，卻沒想到在兇殺案背後，隱藏著另一個陰謀…

賣點：好耐無見蘇志燮！劇情緊湊，反轉再反轉。

《即使，這份愛今夜從世上消失》

神谷透 (道枝駿佑 飾) 為阻止朋友被欺凌，逼于無奈跟同級同學日野真織 (福本莉子 飾) 表白，雖然日野看出神谷並非真心，卻接受了其表白，並提出交往時要遵守的三個規則：「放學前不能跟彼此交談」、「聯絡盡量簡潔」和「不能喜歡上對方」。 兩人說好會遵守承諾，卻在相處間對彼此心生情愫，當透察覺自己對真織的心意時，她卻跟他道出真相：「我患了名為順向失憶症的病，一睡着就會失去當天全部記憶。」 她每天經歷記憶及經驗的重置，全靠將發生的事紀錄在日記裡，每天起床後確認內容，才能將自己與過去串連起來。透希望令真織過上幸福的日子，傾盡全力讓每一天的她都過得快樂，可惜事與願違… 就在這時，透為了守護真織的幸福，暗中定下了一個計劃。

賣點：純愛電影，男主角幾靚仔。

《關於我轉生變成史萊娒這檔事 紅蓮之絆篇》

利姆路•坦派斯特為拯救夥伴而進化成為了魔王。 在位於他與夥伴們共同建立的魔物之國「魔國聯邦（坦派斯特）」西方的「拉賈小亞國」，有著持有不可思議力量的女王，長久以來圍繞著這個國家的陰謀將掀起漣漪。 然而，「食人魔的倖存者」緋色突然出現在利姆路等人面前，利姆路的同伴紅丸等人與這個對他們來說有如大哥般的存在重逢； 這段過去一度斷絕的「紅蓮之絆」，如今將成為引發新戰鬥的導火線ー。

賣點：動漫迷自行就位！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉