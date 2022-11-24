今期睇咩戲？過時過節／哥兒們／骨肉的總和／奇異大世界／刀劍神域劇場版

樂見港產片回勇，題材嚴肅《正義迴廊》成績拍得住超級英雄片《黑亞當》！今個星期有另一港產片《過時過節》，以家庭為本位，過節食飯食出幾代人嘅分歧、價值觀，以家人之名嘅困縛，「家」既係避風港亦同時係痛苦根源。

同期新片《哥兒們》難得歡樂，無論咩性取向都會睇得開心； 《骨肉的總和》難以寥寥數句概括，直白嘅慾望比血腥場面更難面對。

《過時過節》

八年前的冬至飯局是一場混亂的開端，舅父因誤會與外婆關係破裂，就此拂䄂而去。早已躁動不安的爸爸情緒大爆發，舉刀恐嚇提出離婚的媽媽，結果兒子無法原諒父親，繼而離家出走。八年過去，一家人的關係仍然結冰。表妹忽然從英國回港，帶來了舅父的死訊，並希望促成一場冬至飯局，以圓死者遺願。久違的飯局邀請，令眾人檢視自身與家人關係，有人決定出走，亦有人選擇回來。面臨瓦解的危局，正好也是這個家庭修補關係的契機。

賣點：眾多家庭嘅縮影，家人係個解極都極唔完嘅結。睇預售再次見到鏡粉嘅威力！

《哥兒們》

公開出櫃的紐約博物館館長，一向在這個複雜多變現代感情世界中保持單身，直至在夜店中遇上了型到跌渣的靚仔大隻律師，天差地遠的二人，就此墜入浪漫愛河！在這個瘋狂世界裡，愛情與性讓他們每天都過得忙碌，身邊還有一大堆朋友、姊妹氹氹轉，彩虹圈的生活確實回味無窮，但這並不代表日子沒有暗湧！HEHE的終極幸福之路，還是要靠自己爭取過來⋯⋯

賣點：終於唔駛做主角密友、唔駛再愛在心中口難開慘到爆，開心開朗嘅同性戀喜劇！

《骨肉的總和》

在邊緣掙扎求存的少女梅倫（泰勒羅素），與及被社會摒棄的憤青里（添麥菲查洛美），他倆初戀故事會怎樣發生？二人相遇於列根時代的美國，一起踏上千山萬水，探索旅程一路走來跌跌撞撞，看盡人生百態，儘管他們盡了最大努力，還是逃不了各自可怕的過去。愛情和慾望，能否戰勝彼此的對立與分歧？

賣點：《以你的名字呼喚我》導演Luca Guadagnino執導，鏡頭依然動人浪漫，同時血淋淋，講嘅唔止係人嘅慾望。

《奇異大世界》

務農為生的歷奇 卡迪（Searcher Clade），在阿琺隆尼亞（Avalonia）總統邀請下出發探險，力圖拯救一場影響全世界的重大危機。歷奇帶同熱愛冒險的兒子艾文（Ethan）和三腳狗神將（Legend），勇闖神秘「奇異大世界」，遇上各式古靈精怪的生物，更與失蹤多年的探險家老父依格（Jaeger）重逢，三代父子一起展開一場大刺激爆笑歷險！

賣點：迪士尼出品合家歡作品，小朋友一定睇得開心。

《刀劍神域劇場版- Progressive- 陰沉薄暮的詼諧曲》

這是只要Game Over，現實的玩家也會死的死亡遊戲。全世界第一款VRMMORPG遊戲《SWORD ART ONLINE》成為了死亡遊戲，將1萬名玩家困在遊戲世界中已經過了一個月以上的時間。攻略了鋼鐵浮游城《艾恩葛朗特》第一層的亞絲娜與桐人組成隊伍，以朝著最上層繼續邁進而展開旅程。在女情報商人亞魯戈的協助之下，攻略之路看似順利地進行著……

《ALS》（艾恩葛朗特解放隊）與《DKB》（龍騎士旅團）是在最前端攻略的頂尖玩家集團。本應並肩作戰的兩大公會現在卻起了衝突。同時在不為人知的地方，神祕人物正暗中蠢動著。遊走在生死之間的危險戰鬥中，有別於《攻略》的另一種《威脅》，將向桐人與亞絲娜席捲而來――！

賣點：電視版無出現過浮游城《艾恩葛朗特》第5層嘅故事。

《給十九歲的我》

建於1900 年的英華女校舊校舍需要重建，整所學校從半山臨時遷往深水埗，在這個暫借與充滿疑問的歷史時刻，邀來了校友張婉婷作紀錄。自2011 年起，鏡頭追蹤多位千禧年出生的女學生，個性、興趣和家境各異，像不同故事線鮮活展現與轉合。置身香港這動盪年頭，種種社會運動，她們都沒有缺席，霎眼無憂童年步入困惑青年。 百年樹人， 十年光景，張導演珍而重之把日子逐一收集、整理並寄回， 她們是這樣長大的：面對陰晴不定的每一個明天，始終保持那股純真的勇氣。

賣點：一齊聽聽香港人年輕莘莘學子嘅想法，會有新啟發。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載