今期睇咩戲 ？阿凡達：水之道／童話．世界／聖誅

今個星期有《阿凡達：水之道》上映，導演占士金馬倫作品大多有票房保證，《阿凡達》曾經創下嘅紀錄，連漫威都追唔過，所以今個星期無咩新片，只得少型發行嘅台片《童話．世界》及伊朗電影《聖誅》，無獨有偶2套電影描迹女性慘受性侵、殺害，偏偏公義難以申張嘅悲哀。同期仲有港產片經典《無間道》系列重映，不過應該一票難求！

《阿凡達：水之道》

積舒利Jake Sully（森禾霍頓 飾演）與妮蒂莉Neytiri（素兒莎丹娜 飾演）在潘多拉星球安定下來生兒育女，十多年來過著平靜的生活。豈料人類侵略者再度大舉入侵，他們被逼逃離家園投靠以湖奈Ronal （琦溫斯莉 飾演）為首的麥格拿族（Metkayina），學習在水世界展開新生活。但死而復生的戈維治Quaritch上校（史提芬朗 飾演）率領大軍窮追不捨，連場惡戰一觸即發！

賣點：13年前首集《阿凡達》破全球多地票房紀錄，今次會否再創高峰？

《童話．世界》

初出社會的人權律師張正煦 (張孝全 飾)，首次承辦案件便是震驚社會一時的補教名師性侵案；被告湯師承 (李康生 飾) 不僅利用童話故事哄騙年輕女學生，更假借交往名義與她們發生關係。涉世未深的張正煦為求表現，想盡辦法要奪下官司勝利，希望能在工作上有所成就，卻沒發現心儀的對象女高中生陳新 (江宜蓉 飾)，正一步步落入湯師承所設下的圈套...

賣點：社會人渣多的是，初出茅蘆嘅熱血小子、有社會地位嘅達人，都應該挺身而出！

《聖誅》

連環殺人犯「蜘蛛殺手」自詡正義，以淨化之名連續殺害16名女性性工作者。女記者穿梭於首都德黑蘭黑暗潮濕的街頭，決意追查真相，誓要將兇手繩之於法。然而通往真相的過程艱險重重，騷擾恐嚇不斷。

賣點：世道不公，點出真相嘅人往往受罪，公平咩？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載