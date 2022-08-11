今期睇咩戲？阿媽有咗第二個／失憶殺神／孕辱／北族人／魔神英雄傳 七魂的龍神丸 -再會

阿媽有咗第二個

多年前曾一手捧紅多位巨星的歌手經理人美鳳（毛舜筠 飾），婚後選擇全面告別職場，專心相夫教子。如今兒子子軒（柳應廷 飾）即將到外國升讀大學，美鳳決定重出江湖，藉以尋回人生價值。一次偶然機會，美鳳認識了在茶餐廳送外賣的方晴（姜濤 飾），發現他在演藝方面極具潛能，決心將他推向舞台，果然短時間就成功令他成為大眾偶像，令美鳳職場上鋒芒再露。身世孤苦的方晴激發了美鳳的母愛照護，卻令兒子感到被冷落，揭開了母子長年未解的感情裂痕。

賣點︰本應係今期話題之作，但係喺而家嘅情況，面對呢套戲以至MIRROR，都有一種難以言喻、似痛非痛嘅感受。起初聽見疑似「花姐外傳」嘅故事大橋，心諗咁大整蠱，但彭秀慧處理戲中人、情、事嘅拿掐十分準確，姜濤同阿Jer起到錦上添花作用，有驚喜。

失憶殺神

艾力(里安納遜 飾)是個冷血職業殺手，心狠手辣使命必達，卻在退休前的最後一次任務中，發現刺殺目標竟是13歲孤身女孩，因有違他的職業操守而拒絕執行，於是被捲入更大的陰謀，惹來殺身之禍。他必須趕在聯邦調查局探員雲遜(佳皮雅斯 飾)將他逮捕前，先發制人將雇主撲殺，卻逐漸出現記憶力衰退，印象模糊錯亂，陷入失憶邊緣……究竟他是遭人設局嫁禍，還是被自己的記憶混淆了虛實因果？

賣點︰又係你呀Liam Neeson? 今次都係救女，不過唔係救自己個女，繼續殺出重圍再加《凶心人》式跳躍記憶敘事。戲中打Liam Neeson嘅算唔算係虐老？

孕辱

1963年的法國，法律嚴令禁止墮胎。年輕開朗的安妮在大學修讀文學，成績優秀，前途無可限量。不料一夜情後她意外懷孕，不僅引來身邊老師同學的異樣對待，更足已摧毀她的學業和將來。眼見肚子一天天脹大，安妮內心的恐懼也隨之而滋長，絕望之下她決定鋌而走險，即便面臨牢獄之苦、切膚之痛，也決不讓旁人左右自己的身體和人生。

賣點︰美國最高法院推翻Roe v. Wade案亦推翻女性墮胎權，呢個時候睇呢套戲別有一番味道。放低道德濾鏡，睇睇女性點面對呢個影響幾段人生嘅抉擇。

北族人

由《不巫之地》《燈塔》康城影展大獎得主羅拔艾格斯感官震撼執導，暨《天黑黑》奧斯卡提名大編劇家Sjón，聯手突破宮廷鬥爭箇有格局，打造維京王子在氣勢磅礴中世紀冰封世界、為父復仇的傳奇故事。

賣點︰好多年冇見過呢類卡士龐大嘅西洋古裝片。古典戲劇常見嘅殺父報仇故事，但係見到個簡介寫得咁虛，都知道入場前飲定齋啡實無死。

魔神英雄傳 七魂的龍神丸 -再會-

以救世主的身分多次拯救創界山的戰部渡，這次遇上了空前危機！ 小渡回應召喚，趕到了陷入異變的創界山。在他眼前出現的卻是像幻影般從天上綿延而下的「上下顛倒的創界山」。就連龍神丸也被這股濃厚的邪惡氣息所封印，散落到各地，而失去龍神丸的渡遇上了前所未見的試煉！！

賣點︰「機會嚟啦，飛雲！」嘅出處，就係嚟自《魔神英雄傳》當年TVB配音版對白。《魔》近年再以網路動畫形式播放新篇章，睇完想買返隻龍神號砌下！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載