今期睇咩戲 ︳雷神奇俠4：愛與雷霆／首爾怪談／販膚俗子／回憶三部曲

雷神奇俠4：愛與雷霆

在復仇者聯盟事件之後地球慢慢恢復秩序，雷神索爾亦踏上了一段他從未經歷過的旅程：尋找自我之路。但索爾的退休計劃卻被企圖消滅眾神的屠神者格爾所打斷，他只好與瓦爾基麗和寇格等人再次聯手反抗，其間更發現自己久違了八年的前女友珍·佛斯特竟然獲得了雷神之力、揮舞著多年前在自己面前毀滅的雷神之鎚，令索爾驚訝不已。四人隋後展開了一場星際冒險之旅，以揭開格爾的復仇之謎，並在為時已晚之前阻止他的陰謀。

賣點︰導演Taika Waititi為成個MCU注入喜感，今次連Natalie Portman都歸隊。你見到今期唔少戲都讓路迴避就知有幾緊要。

首爾怪談

首爾怪談

比起以貪婪、復仇、慾望、詛咒為起點，令人恐懼的怪異故事…

《隧道》內，是因為車窗上抹不去的白手印？

《紅衣女郎》為何總是如影隨形?

《寄生蟲》醫牙痛罷了...何解？

《巫術》從細到大，召喚靈魂這玩意真的別碰...

《迷牆》遇上美女，艷福無邊？

《二手傢俬》收到唔使錢嘅高質衣櫃，之後晚晚發惡夢，到底...

《冥婚》見工啫，做乜問埋啲問題咁奇怪...

《變臉遊戲》過度沉迷社交媒體，會...

《人體模型》有個奇怪傳說話成日都會點錯數...

《密室逃脫》三劍俠玩遍密室逃脱無敵手，今次...

賣點︰睇預告已經夠驚，識得觸碰觀眾「驚嚇位」，十幾分鐘一個故事，好似去咗主題公園玩咗十次鬼屋一樣，出身汗。

販膚俗子

販膚俗子

敘利亞年輕人森∙阿里因要逃離戰亂而前往黎巴嫩，為了可前往歐洲與他的摯愛一起生活，衝動地接受了世界知名的當代藝術家在他的背上刺青，讓他身體成為一件價值非凡的藝術品。然而這卻引發從四面八方來的關注與壓力：收藏家、拍賣行、家人、甚至人權團體。這一切相對森心中所嚮往的自由似乎越來越遠.....

賣點︰生活生存之間，這麼近那麼遠。電視冇得《瞬間看地球》，定時定候要放低面書開眼界之選。

回憶三部曲

回憶三部曲

由傳奇動畫大師大友克洋擔任總導演，集合森本晃司、岡村天齋、今敏等殿堂級人馬，破天荒攜手打造《她的回憶》、《最臭兵器》及《大砲之街》三個風格各異的短篇，構成這部經典科幻動畫合輯。《她的回憶》為今敏執導演筒前的編劇作，兩名太空人在救援途中誤入歌劇名伶的夢境中，在疑幻似真的世界裡面臨前所未見的危機；《最臭兵器》充滿著幽默荒謬與超現實的一章，最強兵器橫空出世，藥廠職員因意外變成生化武器——移動臭屁炸彈而被追殺；《大砲之街》在蒸氣龐克的世界觀下，揭開一個反烏托邦世界，大友又一警世之作。

本片對社會、人生、歷史、政治進行反思，問世27年仍對現今流行文化造成巨大衝擊，其前瞻性絕不比《阿基拉》遜色。這部經典巨作首次於香港大銀幕上映，動畫迷絕對不容錯過。

賣點︰睇吓27年前嘅創作人可以點樣劃破時空領先時代，仲要有今敏，難怪已經有場次預售已爆。

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載