今期睇咩戲？魅笑／龍珠超劇場版：超級英雄／好狗不見了Haw／一台殺戲／MOONAGE DAYDREAM

魅笑

一抹詭魅微笑…隨時索命勾魂！精神科醫生露絲目睹病人面帶詭異笑容在她面前自殺，自此彷彿受到詛咒，接連碰上難以解釋的可怕遭遇。當露絲的生命逐漸被這股強大的恐懼力量侵蝕，她意識到必須面對充滿創傷的過去，才能找出活命方法，逃離令她惶恐窒息的現實。

賣點︰簡單直接嚇窒你，如果你對「突然彈啲嘢出嚟嚇到個心離一離」嘅Jump Scare場面好受落的話，咁就啱胃口嘞。題外話︰電影宣傳期間，電影公司搵人坐喺MLB棒球比賽擊球手後面，keep住個詭異微笑40分鐘。家陣電影宣傳要做到咁架啦原來！

龍珠超劇場版：超級英雄

邪惡組織紅領巾軍曾被悟空消滅，承繼了那股邪惡意志的人們創造了終極最強人造人 — 伽瑪1號和2號。他們自稱為「超級英雄」（SUPER HERO），更開始對笛子魔童及悟飯施以襲擊！到底這班捲土重來的新生紅領巾軍目的是什麼？危機逐漸逼近，是時候覺醒了 — 真正的「超級英雄」！

賣點︰《龍珠》由細睇到大，劇場版都睇唔少，呢一套嘅票房唔止喺日本大賣，更加係北美開畫票房冠軍，好想知道有幾吸引。

好狗不見了Haw

被未婚妻無情拋棄的赤西民夫（田中圭 飾）每天也意志消沉，上司為了讓他重新振作，送了一隻同樣被主人拋棄的大白狗給他領養。曾被主人欺負的大白狗沒法汪汪吠叫，只能發出「haw」的叫聲，於是民夫為他取名「小巧」。兩個曾被遺棄的靈魂，慢慢為對方打開心扉，一人一狗成了影形不離的伙伴。正當民夫的心靈創傷快要被治癒好時，小巧卻意外走失，四處流浪，為沿途遇上的失意人奉上最溫暖的陽光！

賣點︰有狗，一定睇，一定喊。利申，狗主。

一台殺戲

五十年代倫敦西區劇院，一齣大受歡迎的舞台劇正計劃搬上大銀幕，不過來自荷里活的大導演科佩尼（艾哲倫保迪飾演）卻突然慘遭毒手，伏屍劇院舞台中央，更由此引發連環離奇命案。厭世老差骨Stoppard（森洛維飾演）和烏龍新紥女警Stalker（茜爾莎羅倫飾演）侷住合作查案，逐一盤問劇院台前幕後，卻發現人人都有殺人嫌疑，亦有可能成為下一個受害者……

賣點︰《神探白朗：福比利大宅謀殺案》嗰種「誰是兇手」偵探片，但係似喜劇多過推理電影，聞到「對稱大師」Wes Anderson嗰陣味。

MOONAGE DAYDREAM

大衛寶兒一直地位超凡 ，影響音樂、文化、潮流界超越50年。這次請來角逐奧斯卡最佳紀錄片的大導演布雷特摩根 (Brett Morgen) 掌舵，親自主理這齣首部獲授權的電影。《MOONAGE DAYDREAM》更獲權威的David Bowie Estate全力支持，搜羅出海量他首度曝光錄像片段。

賣點︰David Bowie！點解可以咁型？睇完更加明白學唔到亦學唔嚟，咁至係明星。

獨行月球

人類為抵御小行星的撞擊，拯救地球，在月球部署了月盾計劃。隕石提前來襲，全員緊急撤離時，維修工獨孤月（沈騰 飾）因為意外，錯過了領隊馬藍星（馬麗 飾）的撤離通知，以致一個人落在了月球。怎料月盾計劃失敗，獨孤月成為了「宇宙最後的人類」，開始了他在月球上破罐子破摔的生活……

賣點︰何以拎到《明日戰記》5倍票房？睇完會明。

狼群

關志陽（張晋 飾）率領的「狼群小隊」是一隊長期在外國行事的僱傭兵，某次執行任務的過程中，意外發現一股恐怖勢力企圖炸毀國家能源命脈！關志陽臨危受命，率領柯童（李治廷 飾）、妖怪（蔣璐霞 飾）等隊員雷霆出擊。危機迫在眉睫，「狼群小隊」能否化險爲夷？

賣點︰應節。

雞兔聯盟：尋找暗黑倉鼠

多年前，冒險家彼得和兄弟歷龐尋找神秘的暗黑倉鼠，但無濟於事。他們在旅途中發現了一隻既是雞又是兔子的嬰兒，彼得收養了他，取名雞兔仔。 夢想成為冒險家的雞兔仔，為了阻止歷龐取得暗黑倉鼠的力量，破解了歷龐留下的尋寶路線，與烏龜僕人亞柏及旅途中相遇的臭鼬瑪嘉組成聯盟，穿越死亡沙漠，挑戰「致命三考驗」，途中又要對抗森林豬族和歷龐派來攻擊他們的壞人……

賣點︰假期檔，拯救父母必備嘅動畫片。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載