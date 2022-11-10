今期睇咩戲 ？黑豹2:瓦干達萬歲／彬與瑛

一輪港產片攻勢後，今個星期到荷里活票房王者漫威登場，《黑豹2 : 瓦干達萬歲》作為漫威電影宇宙年尾壓軸，動作場面、電腦特效以及故事情節交出水準，娛樂及感性兼備！同期只有另一套新片上畫，係恩怨情仇套路日本片，口味截然不同。

《黑豹2:瓦干達萬歲》

MCU最強國度瓦干達的國王「黑豹」駕崩，外間企圖侵入奪取資源汎合金，加上神秘海底部族崛起。危難當前，鐵查拉的天才科學家妹妹舒妮(萊蒂茨亞韋特 飾)需要擔負起率領瓦干達子民，保衛國家的重任，與敵對勢力展開海陸空震撼激戰！

賣點：一套無咗主角「黑豹」嘅超級英雄電影，電影無Chadwick Boseman飾演嘅「黑豹」卻處處見到其影子，漫威誠意十足，刻劃出傳承與前進嘅步伐，外媒Entertainment Weekly少有評價為A級嘅超級英雄大片。

《彬與瑛》

經歷悲慘童年的山崎瑛 (竹內涼真 飾)，父母經營的中小型工廠倒閉。生為大財團的富二代的階堂彬 (橫濱流星 飾)，卻拒絕繼承社長之位奮力對抗宿命。以拯救企業為目標，心懷理想的山崎，個性沈着冷靜，處事理性的階堂。造物弄人，擁有相同名字「Akira」，但性格迥異的兩人，於同期入職成為銀行職員，展開亦敵亦友的關係。山崎就算面對社會「現實」仍然堅持信念，最終被降職。階堂出身富裕但苦於家族內的紛爭，他一直逃離現實，家族財團卻突然面臨破產危機。牽連旗下所有員工及家人總計4800人，財團危急存亡之際，山崎及階堂的人生再次交錯…

賣點：《半澤直樹》原著作者另一力作，2個Akira早過半澤加入工作嘅銀行，因此有人認為《彬與瑛》係《半澤直樹》前傳。呢種人物設定好韋家輝！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載