今期睇咩戲？THE FIRST SLAM DUNK／人工殺姬／黐GUN婚禮／兒子可否不要走

今個星期上映片數有限，最矚目當然係井上雄彥嘅THE FIRST SLAM DUNK（《男兒當入樽》）。《男》由漫畫到電視版都極受歡迎，除咗畫功細膩、籃球賽細節像真，各位球員面對嘅困難及成長令人共鳴，事隔多年再次推出電影版，焦點落於宮城身上，一樣精彩！

《THE FIRST SLAM DUNK》

SLAM DUNK 是日本漫畫家井上雄彥創作的少年漫畫，從1990年第42期到1996年第27期在集英社《週刊少年JUMP》連載。作品以高中籃球為題材，描繪選手們的人性成長，漫畫系列在日本國內的累計發行量超過1億2千萬冊。受此影響，越來越多的男孩和女孩開始打籃球，並製作了電視動畫（1993年10月至1996年3月）和遊戲等作品。2006年，為鼓勵年輕籃球運動員，設立「SLAM DUNK 獎學金」。2018年，發行全部封面重新繪製插畫，依故事段落重新分冊的新裝再編版（全20冊）。2020年，發行插畫集《PLUS/SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2》，迎來了連載30週年。

賣點：多年熱血不減，橫跨多代人嘅神作！

《人工殺姬》

「她不只是玩具，她是這個家的一分子⋯」幾可亂真的人工智能玩具人偶M3GAN，是孩子好玩伴，家長好幫手。M3GAN由傑出機械人專家Gemma精心設計，能夠透過聆聽與觀察來學習，成為孩子的朋友、老師、玩伴和最佳保護者。 Gemma姪女Cady意外失去雙親，突然成為監護人的她束手無策，決定利用她自己研發出來的M3GAN來照顧Cady。二人很快成為非一般閨蜜，但當友誼進一步之時，全因智能失控，帶來無法想像的嚴重惡果。

賣點：娃鬼Chucky進階版，可以話係導演嘅一個大膽諗法。其實一個像真度咁高嘅公仔擺喺度已經夠哂恐怖，依家仲要識講識諗嘢⋯⋯

《黐GUN婚禮》

浪漫小島婚禮，突變槍戰啪啪聲？新一年最黐筋愛情動作喜劇！狄茜（珍妮花露柏絲 飾）和湯（佐舒杜咸米爾 飾）為咗舉辦難忘婚禮，不惜遠赴隱世小島，點知出席賓客騎呢不特止，更有一批海盜亂入，脅持成班親友做人質，難忘婚禮驟變生存遊戲！呢對新人不但被逼同綁匪駁火，仲要拆掂隨時摧毁婚姻關係嘅「炸彈」…要成功搶救親友，唯有夫妻同心，先可以同壞人對撼！

賣點：JLO姐影壇同佢樂壇地位幾唔MATCH，拍親嘅戲都唔多收得，難得阿姐又無堅持要做影后，專拍啲B級Rom Com，睇得幾開心！

《兒子可否不要走》

事業有成的彼德（Hugh Jackman飾），與前妻姬蒂（羅娜丹 飾）離婚不久，此刻正享受著與年輕新婚妻子貝芙（雲妮莎卻比 飾）及初生兒子的甜蜜新生活，可是當姬蒂帶著正值青春期的兒子尼古斯找上他時，他的生活發生了天翻地覆的轉變。尼古斯逃學多月，對人疏離心懷憤恨，為了照顧他，彼德決定讓他搬入自己新居同住。他想盡作為父親的責任，彌補並糾正兒子的問題，卻忽略了他內心複雜壓抑的感受，同時自己也被迫面對自身的成長經驗，以及一直以來與父親（安東尼鶴健士 飾）的心結。

賣點：《爸爸可否不要老》導演新作，今次重點父子關係，Huge Jackman嘅表現為佢帶嚟金球提名。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載