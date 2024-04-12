今期電影推介︳但願人長久／破墓／美帝崩裂／排球少年!!垃圾場的決戰

但願人長久 「大概人的所有喜歡都是來自後天，所有的熟悉感，都是與童年的某個記憶有關。」 來自湖南的新移民圓圓及妹妹兩個人在香港成長，兩姊妹除了面對身份認同、貧窮，還有一個更大的命題：一個長年吸毒的父親。 從小父親若即若離，喜怒無常，又時常因坐牢突然消失，使兩姐妹長期處於不安。小時候她們還會討好父親，中學她們掌握了話語權開始反抗、掙扎、逃離。長大後本以為可以徹底掙脫父親，卻發現自己喜歡的所有人事，原來都帶著父親的影子，都與童年的某個回憶有關... 賣點︰看似是一幀不完美的全家福，但幾個段落一些情感，都看出隱隱喻意。吳慷仁當然是焦點所在，但謝咏欣同樣值得注視。

破墓 薩滿巫師花林（金高銀 飾）和法師峯吉（李到晛 飾）接受巨額委託，遠赴美國為富豪家族的新生兒驅魔治病。花林立即感應到富豪祖先的陰影籠罩著整個家族，禍根源於惡中之惡的不祥祖墳！ 二人決定聯手風水大師相德（崔岷植 飾）與禮儀師寧根（柳海真 飾），打算以危險的血祭破墓儀式試圖為該家族改風水改命運。 所有人都對此有絕對危險的感應，但在花林的說服下，最後仍挖開了墳墓，卻意外釋放了埋藏在地下百年的秘密邪惡力量…… 賣點︰韓國近期最賣座本土電影，不輸泰式靈異片嘅驚嚇程度。靠嚇之餘仲搵影帝級崔岷植同好戲之人柳海真助陣，而原來戲中所講嘅墓穴詛咒，又同傳說中令南韓歷任總統都有不測遭遇嘅講法有關……



美帝崩裂 在不久的將來，美國內部矛盾越趨白熱化，最終爆發史上最大規模的內戰。19個州份宣佈獨立，並組成反抗勢力，包括加州和德州組成的「西部力量」及「佛羅里達聯盟」等，與美國政府開戰。 一群不顧自身安危的戰地記者（姬絲汀登絲、佳莉絲柏妮、華格拿慕拉、史提芬麥堅尼漢特臣 飾）冒死穿越戰火，要趕在反抗軍隊殺入白宮前，搶先抵達首都，為全國人民紀錄戰事真相！ 賣點︰制度的不同，改變不了兩州同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。兩州人民要堅決反對分裂活動和外部勢力干涉……

排球少年!!垃圾場的決戰 日向翔陽在小學時，看到春高排球的電視轉播，崇拜畫面上的「小巨人」， 因此加入了烏野高中排球社。卻在那裡看到了他在國中第一場也是最後一場正式比賽時慘敗的對手──影山飛雄！？ 即使互相對立，日向超群的運動能力結合影山的精確托球， 誕生了奇蹟的快攻，通稱的「怪人快攻」，化為使烏野復活的力量。 於烏野高中與東京的音駒高中的共同訓練營，日向認識了日後的宿敵──孤爪研磨。 與球風為不斷進攻的烏野高中相反，音駒高中是以「維繫」為座右銘的超守備球風。 烏野高中的球員們與音駒高中比賽後，逐漸發現了新的可能性……於春季高中排球宮城縣代表決定戰，以及春高初戰，接二連三打倒強敵，持續進化的烏野高中，在春高第二回合戰擊敗優勝候補稻荷崎高中。 然後到了第三回合戰，終於要與宿敵校──音駒高中對戰。不管打了多少次練習賽，雙雄都從未在正式舞台上交鋒 烏野高中對決音駒高中，通稱《垃圾場的決戰》。在約定之地，不能重來的對戰即將開幕…… 賣點︰日式運動熱血動畫，放假叉電之選