今期電影推介｜特技狂人／機動戰士高達／四月，她將到來／老狐狸／落葉／聲影路

特技狂人 失蹤巨星謎團不斷加深，哥特越見泥足深陷，捲入連場犯罪陰謀之中，把他推向比任何特技更險惡的邊緣；哥特與此同時，也企圖用自己魅力重奪伊人芳心⋯ 《特技狂人》 不只獻給動作電影界，它還表揚一直辛勤工作但從未被充分賞識的人，出頭希望就在明天。 賣點︰ 宣傳上聲稱係「給電影／特技人的情書」，入場先知原來係rom com加有橋有趣故事，Barbie之後我無法正視Ryan Gosling而唔笑，佢同Emily Blunt嘅火花直情射穿銀幕。

機動戰士高達 SEED FREEDOM C.E.75，戰火仍未消停，獨立運動、藍宇宙的侵佔陸續發生……。為了平息事態，由莉古絲擔任初代總裁的世界和平監視機構・COMPASS就此創立，基拉等人作為組織成員開始介入各地的鬥爭。在此情況下，新興國家Foundation提議共同作戰進攻藍宇宙的大本營。 賣點︰ 男人睇高達，女人唔明白？《變型金剛》咪又係機械人咪又係大把人睇，更何況Gundam個世界觀勁咁多。

超意神探 患有超憶症的前員警郭文斌因催眠殺人案被捲入智商兇手的遊戲，疑犯公開挑釁司法，使社會恐慌。郭文斌憑藉超凡記憶力揭開此警匪遊戲，自我催眠抵抗“零號嫌疑人”，拒絕私刑，揭露真相，將真凶繩之以法。 賣點︰ 張家輝

四月，她將到來。 四月某天，即將步入婚姻的精神科醫生藤代俊（佐藤健 飾）突然收到初戀情人伊予田春（森七菜 飾）的來信，上面寫著兩人十年前的初戀回憶。與此同時，藤代的未婚妻坂本彌生（長澤正美 飾）突然消失，只留下一個耐人尋味的謎題：「有甚麼方法能讓愛情永不終結？」到底春為何會寫信給他？未婚妻彌生又身在何處？ 賣點︰ 日式純愛＋懸念，點都好睇。仲有，有友坂理惠！

老狐狸 1989年，十一歲廖界與父親廖泰來慢慢存錢，以為再三年就可以買房子，但他們沒有注意到世界正在改變。 房價漲了，一瞬間他們的錢變得不夠，挫敗的廖界體會到貧窮的現實。相對於父親，人稱老狐狸的房東是勝利組，似乎更能給他人生的指引。老狐狸教廖界許多社會法則，那些都是父親沒教他的。 廖界在老狐狸身上學的，反過來讓他傷害了老狐狸。但另一面，他又如同自己的父親，有同理別人的特質，這個特質，使他終究沒有成為另一個老狐狸。 賣點︰ 好似睇緊書店嗰啲《一百個讓你成功的秘密》嘅成功指南，然後第100個秘密係叫你忘卻之前99個咁。有趣而殘酷嘅成長寓言書。

落葉 失業超市女工安莎與酗酒工人賀拉，在卡拉OK酒吧相遇，在戲院相知，卻因無謂的理由失散。電台中烏克蘭戰火連延的報道不絕於耳，地球很危險，但還有電影和音樂引路。兩個破碎的靈魂能否再遇見，為彼此成為更好的人？ 賣點︰ 需要定期睇套歐洲片，清理一下平日太多節奏太快嘅視覺垃圾。



聲影路電影劇照

聲影路 資深電影文化工作者羅卡卡叔以第一身回顧其成長和經歷——兒時最早的記憶來自太平洋戰爭，在兩極分化的冷戰中渡過其青年歲月，又見證香港的變革和繁榮時期。與電影和藝術同行七十年，電影總伴他走過複雜多變的世界，時至今日，面對更多挑戰，使他再次思考該如何判別真假對錯，並探究藝術在現實生活的作用和意義。卡叔去年獲頒金像獎專業精神獎，這次夥拍新晉導演王茵茵，歷時良久完成此新版本，配合大量珍貴資料圖片和片段，交織成一部關於香港的回憶錄。 賣點︰ 給香港，給電影，給回憶。