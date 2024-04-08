今期電影推介︳青春18×2通往有你的旅程／白晝如焚／第一凶兆

青春18×2通往有你的旅程 18年前高中生家銘Jimmy（許光漢 飾）打工的地方出現了一位大他四歲、從日本來的背包客女孩Ami（清原果耶 飾）。兩人夏天一起打工，漸漸地Jimmy對Ami萌生純純的愛意。就在距離越來越近的時候，Ami突然要回日本。看著難以接受的Jimmy，Ami提出了「某個約定」。時光飛逝，Jimmy回到久未進門的老家，在房間內找到18年前Ami從日本寄來的明信片。初戀的記憶湧上心頭，決定展開第一次在日本的單人旅行。Jimmy聽著和Ami有共通回憶的歌曲，坐火車前往她的故鄉。究竟Jimmy和Ami能夠再次相遇嗎？ 賣點︰雖然有許光漢但其實係日本片，呢種成長遺憾格局嘅愛情片日本人最拿手，許太太們要睇，我就想睇黑木華。

白晝如焚 深夜某公寓發生氣體爆炸，現場留下一具燒焦女屍。探員魏允 (呂良偉 飾)到來調查，死者言貞 (鄧麗欣 飾)與城中的富二代吳嵐正計劃結婚，如今香消玉殞，一宗看似平凡的意外，魏允反而認為疑點重重… 他發現言貞母親於十五年前也同樣被燒死。聽說母女關係很差，言貞唯一能傾訴的對象就是盧子峰 (劉以豪 飾)。他也在百仙鎮中長大，二人青梅竹馬，奈何言母一直反對二人交往。直到意外發生後，言貞與盧子峰也各自從鎮中消失。 魏允鍥而不捨的追查，所有與言貞有關的人，也同樣掩飾著不同的秘密，更令事件撲朔迷離，直至他看見盧子峰的現任女友林音(鄧麗欣 飾)，二人無比相像，案情才出現轉機。 這兩宗橫跨十五年的案件，每個人皆有可能是殺人嫌疑犯，而迷霧繚繞的背後，真相更是超乎想像… 賣點︰演技開竅之後嘅Stephy好好睇，呢套嘅佢繼續保持水準

第一凶兆 美國年青見習修女Margaret被派往羅馬孤兒院工作，卻遇上一股黑暗勢力，令她對自己的信仰產生懷疑，更因而捲入惡魔轉世的袐密，教庭內有什麼更黑間的陰謀？ 賣點︰承接到《凶兆》系列嘅驚嚇水準，真心睇到標冷汗。

森林家族劇場版 來自芙蕾雅的禮物 請你收下我的「感恩之心」吧! 森林家族村在今年也會舉行一年一度的星之祭典。 當大家為這件盛事感到興奮的時候,朱古力兔芙蕾雅卻為了一件事感到很煩惱。原來她媽媽的生日正就是祭典舉行的當天,而芙蕾雅完全想不到為媽媽準備怎麼樣的生日禮物。 芙蕾雅還被分配了任務,要為祭典的主活動選出“今年的樹木”。 到底最後芙蕾雅為大家精選挑選了一份怎樣的禮物呢? 賣點︰巧qq，小朋友同大人睇到心仔都溶化。

超人布雷撒 THE MOVIE大怪獸東京決戰 由於怪獸接二連三於某工業區出現，弦人隊長率領SKaRD一次次奮勇迎戰，沒想到甫一撃退，新的怪獸便接踵而至。經一番調查，SKaRD發現該工業區設有先進化學企業Necromass Co. 的工廠，而該企業專門處理並研究怪獸廢棄物，或與當地的怪獸事故有關。SKaRD於是緊急造訪Necromass Co. 最高負責人，即世界頂尖化學家真伏博士，得知企業正在研發一種名為「達姆多基辛」的物質，該物質竟與生命根源有關，更可能令人類掌握長生不老之術！此時，自稱「宇宙霸者」的神秘「達姆諾星人」突然現身，將盛載「達姆多基辛」的容器破壞，令研究室被洩漏物質吞噬，產生可怕又巨大的「妖骸魔獸 鋼基路根」，SKaRD由此陷入重大危機！到底他們能否查明真相，又能否從怪獸手上保護東京？ 賣點︰唔好理有冇睇開特攝片，想得到娛樂嘅一定收貨。