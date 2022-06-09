今期4套必睇電影！如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師／黑殺潛行／唐頓莊園：全新世代／聲夢戀歌

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》

已經30歲而未有戀愛經驗保持處男之身的安達得到傳說中的魔法 —「只要透過觸碰就能讀取對方心聲的魔法能力」。安達無意間發現公司業務王牌黑澤竟然暗戀自己 ，平凡的安達內心興起波瀾，從此無法平靜… 電影版延續安達和黑澤的戀情。 安達和黑澤在確認了彼此的心意後終於有情人終成眷屬，正沉浸在幸福的每一天時，安達突然收到了調職通知，雖然知道是可以挑戰自己的大好機會，但他卻必須與黑澤分隔兩地，調職到距離1,200公里遠的長崎分公司。面對遠距離戀愛的他們，開始考慮起兩個人的未來…究竟這場戀情會如何發展？

賣點︰日式BL酸酸甜甜好醒神

《黑殺潛行》

Travis Block（里安納遜 飾）一直在陰影中生活和戰鬥。Block是個危險人物，為政府進行秘密行動的鬼影探員，負責暗中解救陷入危機的臥底們。某天，Block因協助一名特工脫離潛入的反政府組織時發現了一個地下計劃，許多市民更因而被無辜暗殺！Block經查探下驚覺事情竟與其上司、聯邦調查局局長Gabriel Robinson（艾登昆恩 飾）有著莫大關連。隨著Block越來越接近真相，他尋求記者Mira Jones（艾美韋花蘭普曼 飾）的幫助，豈料此舉卻引致女兒和外孫女受到不明威脅⋯⋯Block必須在限時內拯救他所愛的家人並面對過去，揭露一切真相以作救贖。

賣點︰早兩日先七十大壽嘅里安納遜，又要限時內打救zoon女，要刺激有刺激。里安叔一定打齊針，唔係點深入敵陣？Oh Sorry，故事設定地點係美國，唔使去邊都嘟個app……

《唐頓莊園：全新世代》

唐頓莊園向來風波不斷，在金碧輝煌的英倫大宅內，一場場貴族恩怨情仇戲碼每日上演。當伯爵夫人突然繼承了位於法國南部的豪華隱世山莊時，家族上下無不思疑猜測法國莊園的來歷，以及伯爵夫人不為人知的秘史……

賣點︰睇完英女王登基70周年同Paddington熊仔條片未夠喉，想吸多啖英國味？係呢套啦。

《聲夢戀歌》

60 年代加拿魁北克省，將會叱吒全球的歌后 – 艾蓮誕生於一個樸實大家庭。音樂監製佳哥在艾蓮 12 歲的時候發現了她的驚人歌喉，決心要將她打造成世界最偉大歌手。憑藉經理人佳哥的樂壇經驗，以及對她的悉心栽培，艾蓮在舞台創下輝煌成就!但聲夢傳奇的背後，卻藏著她對年齡相差 26 年的經理人佳哥的愛意，兩人攜手譜出一段至死不渝的非凡愛情。

賣點︰想知點樣令「未成年樂壇新人戀上中年經理人」嘅愛情故事，拍出嚟唔會被千夫所指。

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載