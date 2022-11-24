仔仔一堂｜王賢誌拉隊宣布節目開播 下星期起YouTube上架

由王賢誌（Vinci）監製及主持的同志真人騷《仔仔一堂》（Boyscation），去年甫爆出籌拍後隨即引起譁然，尤其安排在J2播出更令一向保守的TVB觀眾猛烈批評，結果一度傳出停拍消息。拖足一年，《仔仔一堂》今日終於宣布安排在下星期一起開播，節目一共20集，逢星期一至五晚上10時半播出，除了可在J2及myTV SUPER睇到外，每集亦透過J2 original的YouTube頻道上架。

王賢誌今日聯同《仔仔一堂》其中8位型男Louis、Howard、Ray、HoHo、Nelbon、Carson、Juzco及後期加入的Felix，到中環出席首播活動，王賢誌丈夫、父親及圈中好友亦有撐場，氣氛相當熱鬧，而播出的部分片段中，包括一眾「仔仔」初次見面及自己的內心感受，有感人有笑料，節目還請來馬詩慧（Janet Ma）擔任嘉賓，大談自己由最初未太接受女兒是同性戀者的心情。

反應好或開第二季

今日活動上，劉曉彤（Annabelle）都有現身支持，並指同志題材始終是本地電視圈的多年禁忌，大讚好友王賢誌今次做法破格，王賢誌自己也分享了拍攝感受，坦言整個過程十分艱難，由籌備到拍攝都經過好多努力，他解釋延遲至今才播出，是因為在拍攝後長達一年來，節目花了不少時間在後期製作上。當被問到會否開拍《仔仔一堂》第二季時，他就表示要視乎播出後外界反應。