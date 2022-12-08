仔仔一堂｜王賢誌揀仔唔要小鮮肉 邀仔仔出鏡狂食檸檬

由王賢誌（Vinci）監製及主持、一連二十集的J2綜藝真人騷節目《仔仔一堂》，找來十名外型、學歷及事業等條件都不俗的仔仔參與拍攝。本周節目重點圍繞重頭戲：為期三天的船P，十位仔仔除了會為「主理人」Vinic慶祝生日外，更會在船上大玩搞笑遊戲及作出真情剖白。 今日，Vinci與3位仔仔Juzco、Howard及Louis到商台接受訪問，Vinci表示，最初構思節目是來自個人經歷及感受，希望大家可以知道同志的世界，於是向曾志偉傾合作，沒想到對方一口答應，著他去開拍節目。問到Vinci如何挑選這些仔仔，他坦言以觀眾的角度出發︰「用觀眾角度去諗，最緊要係養眼，外形身形都係大家想睇，同埋一定要唔同職業，可以多啲sharing。」

唔要小鮮肉出鏡有原因 Vinci直言一開始已沒想到找小鮮肉︰「好多人都話佢哋係叔叔，我想令個節目正面啲，太細個又未讀完書唔會搵，因為佢哋戀愛經驗、情傷都唔多，依家呢班仔仔就有好多啦。」他表示得知志偉支持之後，於是著手打電話邀請熟悉又符合他要求的同志朋友亮相，坦言食了不少檸檬，令他一度想放棄。 諗過放棄唔拍 Vinci︰「我識人唔少，十個八個以為好易，點知搵到第5、6個已經想放棄，真係好後悔，始終佢哋有好多顧慮，一來佢哋有啲家人唔知，有啲工作原因唔方便咁公開。點知到最後一個禮拜搵到幾個，Louis就係最後先應承。」Louis表示本身與Vinci並不太熟稔，當收到電話時覺得他的idea很不錯，最後決定答應。他表示節目出街之後，獲得不少身邊人支持，笑言回想過來也覺得大家很大膽。