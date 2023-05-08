仔大十八變｜XODIAC香港成員LEO SING舊照出土

香港公司天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）打造新人廠牌OCJ Newbies，今年力捧全新K-POP男團XODIAC，出道歌《THROW A DICE》的MV已在日前曝光，9位成員更殺入南韓各大音樂節目。 XODIAC成員來自韓國、香港及印尼，香港成員SING（麥駿昇）、LEO（李傲賢）被視為「門面擔當」，兩位小鮮肉在香港土生土長，經過留韓當練習生近兩年，LEO、SING轉眼已成為韓流偶像，而且還會在本月底隨組合到荷蘭開Showcase，成功追夢更衝出亞洲。

外表變化頗大 LEO在台上及MV也表現出壞男孩氣息，但他在赴韓受訓前，溫馴性格到乖巧外表也跟現時有頗大出入，近日有他的舊照出土，原來LEO當初被發掘時，青澀外型十足鄰家男孩。至於年僅20歲的SING，靠花美男形象成功吸納粉絲，他出道後即被網民起底，發掘SING昔日舊相，得知入行前曾經是肥仔一名，一臉Baby Fat與現在判若兩人，真係仔大十八變！