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娛樂
2023-05-08 11:00:50

仔大十八變｜XODIAC香港成員LEO SING舊照出土

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XODIAC兩位香港成員LEO（左）與SING，由鄰家男孩已變身成Ｋ-POP偶像。

XODIAC兩位香港成員LEO（左）與SING，由鄰家男孩已變身成Ｋ-POP偶像。

香港公司天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）打造新人廠牌OCJ Newbies，今年力捧全新K-POP男團XODIAC，出道歌《THROW A DICE》的MV已在日前曝光，9位成員更殺入南韓各大音樂節目。

XODIAC成員來自韓國、香港及印尼，香港成員SING（麥駿昇）、LEO（李傲賢）被視為「門面擔當」，兩位小鮮肉在香港土生土長，經過留韓當練習生近兩年，LEO、SING轉眼已成為韓流偶像，而且還會在本月底隨組合到荷蘭開Showcase，成功追夢更衝出亞洲。

XODIAC香港成員LEO出道改以邪氣登場，令人眼前一亮。 LEO憑優厚條件被現時公司發掘赴韓受訓。 LEO青靚白淨，天生偶像材料。

外表變化頗大

LEO在台上及MV也表現出壞男孩氣息，但他在赴韓受訓前，溫馴性格到乖巧外表也跟現時有頗大出入，近日有他的舊照出土，原來LEO當初被發掘時，青澀外型十足鄰家男孩。至於年僅20歲的SING，靠花美男形象成功吸納粉絲，他出道後即被網民起底，發掘SING昔日舊相，得知入行前曾經是肥仔一名，一臉Baby Fat與現在判若兩人，真係仔大十八變！

XODIAC成員SING SING昔日舊相，一臉Baby Fat與現在判若兩人。 香港成員SING原名麥駿昇。 香港成員SING原名麥駿昇。 SING入行前的舊照出土。

惡搞代言老麥

此外，SING憑着帥氣的樣貌成功吸引來自世界各地的粉絲支持，當中有粉絲更因為SING的中文名為麥駿昇，而將其粉絲名改為 「麥麥」。有粉絲就惡搞SING的搞鬼圖，將SING的昔日萌樣改圖，並Key上麥當勞的產品上，令他忽變麥當勞的代言人，十分搞笑。

有粉絲將SING的昔日萌樣改圖，令他忽變麥當勞的代言人。 SING被粉絲改名「麥麥」，並Key其肖像到麥當勞的產品上。
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