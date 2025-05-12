他們的春夏秋冬專訪｜天娜菲擔任監製兼主演 以個人經歷描寫中年人友情

劇集改編自1981的電影《四季情》，全新劇集今次由天娜菲（Tina Fey）、Tracey Wigfield和Lang Fisher聯合編寫出八集故事，天娜菲同時出任監製和主演，也找來老拍檔史提夫加維（Steve Carell）、Will Forte合演，最難得的是邀得89歲老牌演員阿倫雅達（Alan Alda）客串兼監製，也是1981年版本《四季情》的導演。Colman Domingo也為此劇自導自演，和找來專演和執導舞台劇的Marco Calvani聯合演出，故事內容輕鬆、幽默之餘，也人情味十足，迎合愛看喜劇的廣大觀衆。日前，Netflix邀請《am730》以zoom形式進行獨家訪問，跟天娜菲、Will Forte、Colman Domingo和Marco Calvani。

Netflix全新迷你劇《他們的春夏秋冬》（The Four Seasons）已在5月1日上架，劇集描述三對夫婦在一個周末假期內發生的經歷，令到他們的生活改變，但同時亦令彼此友情變得更深厚。

天娜菲：當然可以，特別是史提夫加維，雖然他今天沒有出席，但實在不能相信我們能集合了這麼多有才華的演員陣容！我們也有些嘉賓客串演出，和有很多不同的場景及取景地，但整體來說，都是我們六位演員去表達出這故事，所以我們感到很親密，像演舞台劇一樣的感覺。

Colman：我也很同意Tina的說法，故事中的角色們已建立出關係，當其中一對夫婦發生一些問題時，便會影響到身邊的朋友們，也會想一下自己身邊的人，以及人生和價值観，是人生旅程的一部份，是一個很有趣和感人的故事。

天娜菲：我很愛1981年由Alan Alda執導的《四季情》，於是我決定去寫這劇集，初時我所寫的劇本只有四集，但我的經理人建議我應拍攝出八集的半小時短劇，所以每個季節都佔兩集故事，內容更有層次和豐富。我和Tracy、Lang相識多年，也曾一起在《娛樂揸Fit人》（30Rock）內合作，所以很快地組成這個創作團隊，再加上我們是認議20多年的老朋友，可以分享一些婚姻和人生故事，希望觀眾們也珍惜我們的友誼，欣賞這套劇集。

am730：Colman年前主演的電影《鐵窗劇團》（Sing Sing）相當沉重，今次可以看到你發揮喜劇細胞，令大家感到很興奮，你收到劇本時有甚麼想法？

Colman：我簡直不用想便答應演出了！我通常都是接到一些很沉重的劇本，例如去演一些反抗遊行到華盛頓之類的角色，我很幸運《鐵窗劇團》帶來很多奧斯卡提名，但當Tina找我出演時，她解釋完故事後，我知道可以穿些靚戲服和演喜劇，我十分之高興。因爲以前我在舞台上演過很多喜劇，已多年沒有道種機會了，再加上有很多有才華的演員支持我，所以立刻答應！

am730：Marco今次你扮演Colman的同志丈夫，是你十多年後再次在幕前演出，甚麼條件令你答應復出呢？

Marco：請大家捧場吧！這麼多好演員和內容豐富的作品，簡直是我的夢想成真！我15歲時開始當演員，20多歲時開始寫劇本和執導，之後我也是專注在幕後的工作。直至Tina找我看劇本，我和Colman也是朋友，他的丈夫也鼓勵我去試鏡，於是我決定去試鏡吧！但我講明，我並不是靠關係去得到這角色，我是要試鏡、讀劇本等，正途地通過所有步驟得到這角色。當我到達拍攝現場時，我覺得大家很歡迎我，我有點不好意思，因為他們都是喜劇界的巨星，我也學習到很好新知識，是一個很好的機會給我去創作和發揮。

am730：Will，你在劇中飾演Tina的丈夫，也演到一對夫婦在婚姻關係有高低起伏的情緒。你如何跟Tina去探討這些劇情？

Will：我覺得故事令到大家要真實地看一下婚姻的關係。在劇中我也可看到自己和太太的關係，有好和壞的一面，但我們都是用正面的態度去面對困難。我和Tina開始扮演的心態是演一對十全十美的夫妻，然後看不起朋友們的關係，直至發現我們的婚姻簡直是一團糟！去扮演Jack此角很好玩，也令我學習到利用另一個角度去看一下自己和太太，還有跟家人的關係和生活。

am730：Colman為這套劇集自導自演，經驗好嗎？

Colman：首先，當我答應參演時，一名監製問我可否執導其中一集，我說可以，但也問他為何會是這一集，得知內容後，我也感到捉摸到角色們的關係，也開始籌備，希望拍攝得像一個獨立電影的感覺。今次我學習了很多東西，首先我們不是以喜劇的角度去看這故事。在劇集中，角色們都有不同的想法，但他們背後也有不同的痛苦和困難時候。我們都覺得，如果你真的去愛一個人，背後也有痛苦的時候。在執導時我同時要演出，有時我也忘記自己是導演，今次我的腦要劃分導演和演員，也增加了信心去執導電視劇，最後大家均感滿意，今次我可看到多位出色演員以同一步伐去演繹這故事實在幸運！

特約記者Lilly Lui洛杉磯報道