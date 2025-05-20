他年她日｜中秋檔期上映　預告片見長髮許光漢為袁澧林飛躍懸崖

許光漢(左)和袁澧林在《他年她日》中分屬兩個不同時區，卻因緣分而相遇。

由許光漢、袁澧林主演的《他年她日》，電影版權已成功銷售超過15個地區，該片並宣布全亞洲定檔10月，而香港映期則定於10月3日中秋節檔。電影公司趁住今天是5月20日「我愛你」這個富有情感象徵的日子連發三彈重磅驚喜，包括國際版海報、前導預告及首波劇照全面曝光。

許光漢的長髮造型令人大為驚喜，預告開場見到許光漢向住袁澧林說：「13歲我就愛上妳，現在，我29歲了…」一句台詞道盡長達16年的深情守候！袁澧林反問他：「如果有一天我不能來了怎麼辦？」許光漢直球秒回：「妳不來，我就飛過去找妳！」下一秒隨即上演許光漢奮不顧身衝出懸崖、飛向袁澧林的驚險動作場面，片尾則以時間流逝的滴答聲，宣布電影將在2025年10月正式上映。

去年10月在釜山國際影展獲國際權威媒體《Screen Daily》以封面獨家報導後就備受矚目，接著在3月香港國際影視展（FILMART）曝光奇幻感滿滿的超前導海報及概念影片，許光漢只聞其聲不見其人，用聲音和袁澧林浪漫傳情，也吸引影迷熱烈迴響。本屆康城影展《Screen Daily》再次獨家報導《他年她日》已售出15個地區以上版權，並於全球首度曝光電影劇照。

今天發佈的國際版海報中，許光漢從男孩奔跑成為男人，經歷春夏秋冬變化，暗示許光漢角色的生命歷程經歷了四季更迭轉變，而海報右側的袁澧林則站在原地，動靜對比強化了角色之間的情感張力。