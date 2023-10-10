以巴衝突｜衛詩身處以色列 防空洞內向上帝祈禱

衛詩上月26日表示跟隨宣教組織前往以色列，並會到非洲提供人道援助。現時仍身在以色列的她，在社交平台透露身處防空洞，與教友向上帝祈禱。從她在IG上載的限時動態，日前她稱一早起床便聽到炮彈、爆炸及警報聲，於是急急衝到防空洞；她留言表示，加沙攻擊以色列，人民都身處危險當中，她只好以上帝之名祈求和平及保護。

估計身處 耶路撒冷

今早衛詩再在IG以黑底白字留言表示心情很沉重，難以相信自己身在戰爭中，希望大家為所有人，包括以色列祈禱。她的IG亦記載了自抵達以色列之後的行程，由於她是虔誠基督教徒，所以她到訪多個地方都是聖經上提及過的地點，包括橄欖山、加利利湖、耶路撒冷的萬國教堂及凱撒利亞等。

根據住在加利利湖的讀者表示，其身處位置比較安全，市面比較平靜，他指主要戰爭區是加沙及特拉維夫。他看過衛詩的IG稱估計對方身處在耶路撒冷，因耶路撒冷同樣被視為首都，與特拉維夫鄰近，只需要一小時車程，所以當地的情況亦非常緊張。