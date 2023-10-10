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娛樂
2023-10-10 19:07:55

以巴衝突｜衛詩身處以色列 防空洞內向上帝祈禱

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衛詩於9月底到以色列朝聖，因為戰爭爆發，她與教友都身在防空洞避難。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥踏入第三天，雙方至今有逾1,100人死亡，數千人受傷，以色列政府宣布進入戰爭狀態。中國駐以色列大使館、駐巴勒斯坦辦事處都已發布提醒，提醒當地中國公民要密切注意安全形勢，實際增強安全意識，落實安全防範措施，確保安全

衛詩上月26日表示跟隨宣教組織前往以色列，並會到非洲提供人道援助。現時仍身在以色列的她，在社交平台透露身處防空洞，與教友向上帝祈禱。從她在IG上載的限時動態，日前她稱一早起床便聽到炮彈、爆炸及警報聲，於是急急衝到防空洞；她留言表示，加沙攻擊以色列，人民都身處危險當中，她只好以上帝之名祈求和平及保護。

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估計身處耶路撒冷

今早衛詩再在IG以黑底白字留言表示心情很沉重，難以相信自己身在戰爭中，希望大家為所有人，包括以色列祈禱。她的IG亦記載了自抵達以色列之後的行程，由於她是虔誠基督教徒，所以她到訪多個地方都是聖經上提及過的地點，包括橄欖山、加利利湖、耶路撒冷的萬國教堂及凱撒利亞等。

根據住在加利利湖的讀者表示，其身處位置比較安全，市面比較平靜，他指主要戰爭區是加沙及特拉維夫。他看過衛詩的IG稱估計對方身處在耶路撒冷，因耶路撒冷同樣被視為首都，與特拉維夫鄰近，只需要一小時車程，所以當地的情況亦非常緊張。

衛詩在IG上載以色列的照片，她所到之處，都是不少教徒及香港旅行團會到的地方，而她出席音樂會的位置於凱撒利亞，該處有不少古羅馬時期留下來的遺迹，過去曾被戰火摧殘。衛詩亦更新數日前出的IG帖文，表示會盡量update自己的情況。

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