以神之名｜嬰兒花園索償3億要求紀錄片下架 女教主金己順淫亂程度不遜鄭明析

女創立「嬰兒花園」的女教主金己順，向首爾中央地方法院提出禁播《以神之名：信仰的背叛》。

Netflix推出的韓國紀錄片《以神之名：信仰的背叛》自上架後掀起熱話，除了行徑令人髮指的攝理教外，創立「嬰兒花園」的女教主金己順，日前亦向首爾中央地方法院提出禁播該紀錄片，並索償3億韓元（約181萬港元），事後發現對該紀錄片相關權利為Netflix美國總公司所有，就先撤除對Netflix韓方公司的假處分申請後，直接提告Netflix美國總部。

據韓媒報道，邪教「嬰兒花園」創辦人金己順於3月中旬以侵犯人權為由，向首爾中央地方法院提出要求將《以神之名：信仰的背叛》內講述嬰兒花園的第5、6集上架，若不配合就要賠錢作補償金，同時向電視台MBC、紀錄片導演曹聖鉉及Netflix索償3億韓元。法律界人士近日透露，「嬰兒花園」與金己順21日對Netflix、MBC、製作人曹聖鉉提出3億韓元訴訟，Netflix目前雖被排除在臨時禁播令訴訟之外，但仍被列為求償訴訟的一方。針對MBC與曹聖鉉的假處分申請已於24日首次開庭，判決預計4月中出爐。

自稱是嬰兒神的金己順淫亂程度不輸攝理教教主鄭明析，紀錄片內就有男性指控遭她性侵，同時她也涉嫌多宗殺人案。至於攝理教及其教主鄭明析早前已申請，試圖以臨時禁制令阻止紀錄片播出，但早在3月2日已被首爾西部法院駁回。