以神之名｜製作人曹聖鉉爆播出內容僅事實10分之1 拍攝期間遭恐怖威脅

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露4大韓國邪教真面目，加上方力申女朋友Maple Yip葉萱亦是受害者之一，勇敢指控攝理教教主鄭明祈惡行，上架後即引起極大迴響，唔少觀眾都話睇完之後心都悒埋。不過，紀錄片製作人曹聖鉉日前接受訪問，透露播出嘅內容僅事實10分之1，真實情況更加更加變態。

《以神之名：信仰的背叛》首三集主要講述攝理教教主鄭明析惡行，鄭明析以身體檢查和神嘅旨意借機觸碰女信徒私密部位及性侵，恐嚇女信徒唔可以話畀其他人知及結識其他男人，否則會落地獄。曹聖鉉與製作團隊喺拍攝前用咗兩年時間去收集資料，表示鄭明析除咗性侵，其實仲有虐待兒童、剝削勞動力等情況，但考慮受害人狀態及減少對觀眾衝擊，並無完全收錄於片中；而內容嘅變態程度令一班製作團隊拍攝期間感受巨大壓力，足足病咗一個禮拜先回到正常生活。