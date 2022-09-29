仨心友行3｜李佳芯親揭與陳炳銓分手真相 疫情令問題加劇

由黎諾懿監製及主持的《仨心友行3》，昨晚(28日)播出的一集，請來李佳芯(Ali)、麥美恩(Mayanne)及劉穎鏇(Tiffany)做嘉賓並大談感情。Mayanne與Tiffany均自認因性格太熱情，經常引來異性誤會；Ali則自言直率、講嘢冇尾音，加上自幼被媽咪嚴禁做出惹人誤會舉動，故對不感興趣異性獻殷勤會即刻落閘，亦從不覺自己多人追，Ali說：「如果係我鍾意嘅，唔使追我我都會成日黐住佢，一唔鍾意嗰啲就會『得啦，唔使呀，我自己拎啦』，我就已經男人上身，好驚俾誤會人。」

李佳芯盼另一半支持自己 Ali又指希望另一半能夠了解及支持自己：「我一直畀人感覺硬淨，好易令男友覺得我唔需要佢，因為我唔嗲又唔識氹人，依家學識就算一句：『搞唔掂呀，冇咗你唔得』，佢可能已經好開心。」目前單身的Tiffany直認有「選擇困難」，因此希望將來另一半能為其規劃好一切；Mayanne則自問性格忽冷忽熱難捉摸，是屬於難駕馭的女友類型。