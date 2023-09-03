任主持遇安德尊考牌獲讚賞 梁家琪赴京撐黃曉明場

梁家琪(Khaki)日前首次擔任電影《無間一戰》慈善首映會的大會司儀，並獲安德尊指導。雖然她覺得第一次挑戰大騷總有改善空間，但已獲安德尊讚賞表現出眾，Khaki說：「好彩有大王(安德尊)照顧我，佢好細心教我點樣讀司儀稿，喺邊個位要重音，幾時又要輕音，有大王喺身邊真係放心好多 !」Khaki好重視今次司儀工作，事前做足準備將司儀稿讀熟，只不過始終是第一次，自問有不少改善空間，希望下一次做得更好。

母親與黃曉明相熟 Khaki表示，多得安德尊細心指導司儀稿的重音輕音，才能順利完成任務。她又透露，自己在北京進修了一個月的表演課程，學習到不少演技方面的知識，由於其母與黃曉明相熟，她在北京更特別前往欣賞由對方監製的新戲《最後的真相》首映，她說：「我一向都好鍾意黃曉明演戲，好開心夾到時間去睇《最後的真相》首映，曉明哥好靚仔，加上演技又好，呢部係佢第一次擔任監製，真係好勁好敬佩佢，我仲問佢攞貼士，點樣可以台前幕後都兼顧得咁好。」