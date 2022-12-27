任暟晴 黃洛妍 劉芷君 陳昊廷 現身上水廣場 首次與Fans共渡聖誕

聖誕節應該晉天同慶，一班《聲夢傳奇2》歌手，包括冠軍任暟晴(Jasmine)、亞軍黃洛妍(Janees)，聯同優秀表現獎得主女團XIX的隊長劉芷君(Aster)，以及十強選手陳昊廷(Timothy)，於平安夜當日特別到上水廣場出席《Landmark North Dreaming Xmas甜心盛會》聖誕活動，與市民及fans一起同慶佳節，令現場恍如迷你演唱會。
Jasmine Janees外語歌贈樂迷
《Landmark North Dreaming Xmas甜心盛會》活動，吸引了大批fans蜂擁到上水廣場應援，4位嘉賓台上分享了自己參加《聲夢傳奇2》前後的轉變，以及參賽期間難忘的點滴。冠軍歌手Jasmine在現場獻唱了韓語歌《Love, Maybe》及《伯利恆的主角》(The Star Of Bethlehem)，盡顯冠軍風範。問她曾收過最難忘的聖誕禮物，Jasmine說：「我記得小學一年班時，婆婆送咗一部計數機，不過當時學校喺唔俾用計數機。」
以唱功見稱的Janees，自言參賽《聲夢2》後口才有進步，於台上唱出《Bang Bang》及《給自己的情書》兩曲給現場觀眾作聖誕禮物，談到最難忘聖誕禮物，Janees指：「自己一個人喺維也納讀書時，過聖誕會非常寂寞，開心嘅係同學會邀請我去佢哋屋企，一齊食聖誕大餐，收到佢哋嘅小禮物時，非常之溫暖窩心，佢哋會當我係屆企嘅一分子。」
[email protected] Timothy聖誕主題歌送fans
由《聲夢Junior》一直打到《聲夢2》的Aster，今年只有15歲，已經成為XIX的隊長，前途無可限量，她在席分享自己最難忘的聖誕，Aster說：「上年聖誕我去了香港一個主題樂園遊玩，可能受氣氛感染，算係一個比較難忘的聖誕。」台上主持人即稱，Aster如果現在再去主題樂園，肯定好難專心享受園內設施，因為會被閃光燈閃過不停。
在《聲夢2》以一曲《垃圾》為參賽曲的Timothy，被一班導師評為低音靚聲王，他率先分享未入行收個最難忘的聖誕禮物，Timothy說：「去年和朋友聖誕約會，當中有一個交換禮物的環節，我就抽到一個公仔，但係我從來都唔會儲公仔，因為喺聖誕禮物的原故，我儲咗人生第一隻公仔。」
與fans於上水廣場打成一片
為答謝fans一直以來的支持，4人除獻唱多首動人歌曲外，更落力與fans玩遊戲，於台上大騷舞技，期間更上演多個小劇場，場面攪笑。另一遊戲環節中，4人更大派福利，與粉fans牽手，甜蜜地包裝聖誕禮品，活動於一片溫馨歡騰的氣氛下完滿結束。