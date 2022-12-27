任暟晴 黃洛妍 劉芷君 陳昊廷 現身上水廣場 首次與Fans共渡聖誕

聖誕節應該晉天同慶，一班《聲夢傳奇2》歌手，包括冠軍任暟晴(Jasmine)、亞軍黃洛妍(Janees)，聯同優秀表現獎得主女團XIX的隊長劉芷君(Aster)，以及十強選手陳昊廷(Timothy)，於平安夜當日特別到上水廣場出席《Landmark North Dreaming Xmas甜心盛會》聖誕活動，與市民及fans一起同慶佳節，令現場恍如迷你演唱會。

Jasmine Janees 外語歌贈樂迷 《Landmark North Dreaming Xmas甜心盛會》活動，吸引了大批fans蜂擁到上水廣場應援，4位嘉賓台上分享了自己參加《聲夢傳奇2》前後的轉變，以及參賽期間難忘的點滴。冠軍歌手Jasmine在現場獻唱了韓語歌《Love, Maybe》及《伯利恆的主角》(The Star Of Bethlehem)，盡顯冠軍風範。問她曾收過最難忘的聖誕禮物，Jasmine說：「我記得小學一年班時，婆婆送咗一部計數機，不過當時學校喺唔俾用計數機。」

以唱功見稱的Janees，自言參賽《聲夢2》後口才有進步，於台上唱出《Bang Bang》及《給自己的情書》兩曲給現場觀眾作聖誕禮物，談到最難忘聖誕禮物，Janees指：「自己一個人喺維也納讀書時，過聖誕會非常寂寞，開心嘅係同學會邀請我去佢哋屋企，一齊食聖誕大餐，收到佢哋嘅小禮物時，非常之溫暖窩心，佢哋會當我係屆企嘅一分子。」

Aster獻唱了《Rockin' Around the Christmas Tree》及《我恨我痴心》兩曲，fans稱她的演出炸爆全場。

歌聲穩定的Timothy，唱出《The Christmas Song》、《說謊》，他稱參加完《聲夢2》後，演出明顯沒有過往怯場。

在《聲夢2》以一曲《垃圾》為參賽曲的Timothy，被一班導師評為低音靚聲王，他率先分享未入行收個最難忘的聖誕禮物，Timothy說：「去年和朋友聖誕約會，當中有一個交換禮物的環節，我就抽到一個公仔，但係我從來都唔會儲公仔，因為喺聖誕禮物的原故，我儲咗人生第一隻公仔。」