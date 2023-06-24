任白慈善基金電影《李後主》 下月以4K修復版籌款獻映

於1968年正式公映的《李後主》絕對是香港電影史上一個經典及重要的名字，在各方努力下，《李後主》將以「2023年4K修復版」再次和大家見面，並會在7月28及29日一連兩晚，假香港文化中心大劇院作慈善公映，為任白慈善基金籌款，提供福利和醫療服務予有須要的長者，門票將於6月28日(星期三)在城市售票網公開發售。

這套任白經典《李後主》不經不覺已面世55 年，片主廖先生希望能把它重新修復，於是便把拷貝交給意大利的電影修復專家，以現今最新的技術去把《李後主》重新呈現。在觀賞過這個「2023年4K修復版」後，大家一致認為應該把這個版本拿出來再次公映，給一眾任白戲迷和電影迷欣賞，亦同時萌生了為任白慈善基金籌款的想法，在廖先生同意下終於落實這次電影籌款活動。為隆重其事，大會特別舉行發布會和聚餐，並邀請了任白慈善基金董事高世章，和一眾嘉賓包括陳寶珠、梅雪詩、奚仲文和關錦鵬，以及過百名粉絲參予，場面非常熱鬧。不過仙姐因家中工人確診，今天並沒有親臨發布會，但她將會出席下月於文化中心的公映活動。

《李後主》上次公映已經是1999年，距今相隔24年，該作亦從來沒有出版任何形式的影像產品，所以7月28及29日假文化中心大劇院的慈善公映既可讓大家重新認識和欣賞這套香港電影經典，亦同時可以做善事，一舉兩得。