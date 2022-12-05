任監製拍老千戲 張建聲：親身經歷

張建聲、楊梓菁、林雪、岑珈其、栢天男、袁富華、藍杰、MJ鄺家瑜等，於吉隆坡為電影《千謊百計》舉行開鏡拜神儀式，電影由張建聲監製，沈錫然執導，電影改篇真人真事，是張建聲和沈錫然的親身經歷。

選擇到馬來西亞拍攝，是因為早前香港疫情嚴峻，大家不能去旅行，所以電影公司一直在等候時機，現在終於成行，張建聲說：「今次好多謝老闆喺《大俠ACTION！》之後，再一次投資電影，上次拍《大俠ACTION！》嘅時候，老闆已經應承會拍多一部電影，所以就有《千謊百計》嘅出現。」團隊希望這次只是一個開始，未來還可以去不同的國家取景拍攝港產片。

《大俠ACTION！》陣容再合作

對於演員陣容，張建聲也表示相當滿意：「今次用咗《大俠ACTION！》嘅一半陣容，阿菁(楊梓菁)識咗好多年，合作起上嚟相當有默契。仲有好多謝雪哥(林雪)專程喺青島飛過嚟拍，拍完又要先去香港隔離再飛返青島。仲有岑珈其，佢嘅檔期緊密，都夾到時間嚟拍。Ben哥袁富華為角色注入咗好多有趣嘅事，為《千謊百計》加上不少趣味。仲有栢天男、藍杰、MJ，仲有大馬演員林家冰、林奕廷等等……」

沈錫然期望為觀眾帶來一套娛樂性豐富的電影，他又表示：「今次《千謊百計》集合了好多好好嘅實力派演員，由於今次喺吉隆坡取景拍攝，很多拍攝上嘅問題都需要當地嘅團隊幫忙解決，可以同唔同地方嘅團隊合作係好開心嘅。」