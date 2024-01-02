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娛樂
2024-01-02 18:14:10

任賢齊忙足成年 拎100萬元金抽獎多謝工作人員

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任賢齊在2023年忙過不停，跟團隊去不同地方開騷。

任賢在過去一年到22個城市舉行43場演出，來到元旦完成演出之後，拉大隊慶功。他為了答謝工作人員一年辛勞，拿出一百萬現金與一百人團隊一起大抽獎，讓工作人員過一個開心新年，獲封為「絕世好老闆」1

小齊笑道，「應該嘅，因為大家都對我好好嘛！我哋係一齊工作嘅，一個不能少，大家都要開開心心過新年。」

任賢齊拿出一百萬現金與一百人團隊一起大抽獎。

廣州個唱特別唱廣東歌

小齊在廣州舉行的演唱會，他除了獻唱經典名曲之外，更特意為廣東話地區選了他們最愛我廣東歌「喜歡你」及「海闊天空」送給觀眾。

台上他表示，「謝謝大家這一年陪我闖蕩在路上，希望我每一次演唱會都可以在大家心中留下美好記憶，大家從頭唱到尾大合唱的歌聲都讓我非常感動，請你們回去之後，也一定不要忘了我，要記著我們相聚的美好，在追求理想的路上，我會更認真，那怕我會跌倒受傷，我也會咬緊牙關，那怕我熱淚盈眶，我也會頂天立地站在天地之間，我們的胸膛， 一樣海闊天空 ！多謝 Beyond 帶比我地咁多好聽又好感動嘅歌， Beyond Forever ！」接著全場再一起合唱《海濶天空》作結。

任賢齊在廣州場特別加唱廣東歌。

成年放得7日假

小齊於23年，只放過一星期假，跟家人共渡聖誕，所以元旦太太及仔女也有一起到廣州捧場，共渡新一年， 於他IG短視頻上，見到他倒數之後下台工作人員向他歡呼拍掌，小齊經過老婆時馬上溫馨一擁，讓歌迷都留言大讚他真的是世上絕種好男人。完成廣州演唱會，小齊又馬不停蹄返港，為賀歲片《臨時劫案》宣傳。問到他新一年計劃，小齊笑道，「暫時都冇得放假啦，農曆年會去美加繼續巡迴演唱會，美加完了就緊接英國及巴黎的巡迴演出，24年也是繼續在路上，繼續巡迴各地演出，(什麼時侯巡到香港？)我也不知道，有時侯我也有點睡醒不知身在那裡的感覺，我放下不理了，等經理人計劃吧，香港我也很久沒回來唱，很想念大家，看場地檔期，我也希望有機會啊。」

任賢齊在2023年忙過不停，跟團隊去不同地方開騷。

廣州同Eason見面

新一年新願望，小齊笑道，「這些年大家經歷那麼多，只有一個願望，就是身體健康，都祝福大家身體健康。巡演時我都試過中招，也試過病著上台，幸好我沒病到要取消擇日重賽。」說到Eason就試過病到要取消，小齊說，「我知道啊，他跟我一起也是廣州開騷，我之前有空還去探望過他呢！大家一見面都是同一句，我們最緊要保重自己，身體健康！

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Eason與任賢齊在廣州見面。

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