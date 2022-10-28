任賢齊拍MV搵神牛客串 一天內經歷四季險患高山症

任賢齊最近推出新歌《在路上》，小齊為今次MV去了雪山上拍攝，經歷一日四季及差點得到高山反應，幸好最後可以健康回來。由於身在大陸拍攝綜藝節目《披荊斬棘2》，所以小齊MV也得遷就節目錄影時間，最終選了去香格里拉及麗江雪山拍攝。

MV於香格里拉及麗江的雪山內取景，小齊謂當地海拔高達三千多米，他於MV中要不停騎電單車，拍攝中途他驚覺自己開始氣喘，主動要叫停，「我感覺到氣喘，便真的不敢亂來了，導演未叫cut，我自己舉手叫停。高山反應不是好惹的，而且在這麼大的雪山中，假如我真的患了高山症，等他們運到我下山去搶救，可能已經是翌日。以前經常去拍旅遊節目秘境指南，學會了不少經驗，都知道在這些祕景之中，一定不能呈強。」為這個MV，小齊於雪山之中一天經歷了四季，一小時前熱日當空，一小時後大風降雨，早上寒冷，中午回暖，晚上又降溫，他的電單車經過河道，半身盡濕，「這個MV有點艱辛，不過也有快樂時侯，我們在當地遇上牧民，原來是自己的歌迷，對方一見到我歡天喜地，馬上拉出家傳之寶「白色毛牛」來讓我們拍攝，白色毛牛是當地神牛，整個香格里拉也沒幾隻，所以真的謝謝他。讓我們有神牛客串。」還有最令小齊難忘的是，他是第一次拍MV拍到哭到眼腫！「為甚麼哭呢，不是悲從中來，而是他們叫我半山上對嘴唱歌，製作組放煙配合，山上風大，煙一吹遍報了整個山，煙大到伸手不見五指，我還得張開嘴去對嘴唱歌！不停吸煙進口中，狂咳之餘，又被燻到雙眼通紅，不停流眼淚！最後大家無奈苦笑為甚麼會哭成這樣！」