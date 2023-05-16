任賢齊演唱會重啟 北京個唱為王寶強圓夢

任賢齊重啟2019年世界巡迴演唱會的延續篇，上月展開《齊跡在路上2023世界巡迴演唱會》，每到之處門票均秒殺，已經去了大馬、新加坡，上月首站武漢演出三場，前日就剛完成北京兩場演出，並於北京站助影帝圓夢，邀請王寶強上台一起合唱。

小齊於二十多年前拍電視劇時，王寶強還是個臨記，跑上去跟偶像合照，隨後努力追夢，終於由咖哩啡成為影帝，於2010年拍攝林超賢電影《火龍》時再跟小齊一同演出，並成為好朋友。兩人於今年一次頒獎禮上又再碰頭，他於採訪時跟記者說，一直就最愛小齊的歌，如果能跟齊哥互動連個唱一個，就太開心啦。還對著鏡頭唱了幾句《對面的女孩看過來》。小齊看到了他的採訪視頻，為他圓夢，更主動邀請： 「我北京演唱會，你就人來當我嘉賓好嗎？」寶強馬上答應，前晚第二場北京演唱會，他就跟小齊於台上唱了《我是一隻魚》及《對面的女孩看過來》。王寶強台上說：「齊哥，真的非常非常感謝你，我是你歌迷，也是你影迷，二十多年了, 我等這一天等很多年啦...今天晚上真的實現了我的夢.....我剛在後台，你唱的每一首歌，我都聽得想哭，我告訴自己不能哭，不能哭，待會還要上台....齊哥，你的歌真的是陪伴了我整個青春，我的青春又回來啦。」然後激動擁抱小齊。