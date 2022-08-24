任賢齊背心Look唐樓取景 讚新片拍檔吳海昕演得好

任賢齊（小齊）在電影《樹大招風》中以平頭裝扮演葉國歡令觀眾印象深刻，早前他再以平頭裝髮型接拍電影《失衡凶間》，為當中由馮志強執導的片中故事《唐樓》飾演剛出獄的江湖猛人。

驚悚片《失衡凶間》集合三位經驗豐富導演陳果、馮志強、許業生，分別拍攝三個不同的詭異故事，計有《死場》、《唐樓》及《暗角》。小齊在《唐樓》的角色原本打算隱居唐樓不問世事，但因為鄰居吳海昕和陳湛文，令他遇上連串怪事，甚至在面對恐懼時，更顯露出不為人知的一面。小齊因劇情需要，穿起白色背心，手持牛肉刀，置身後巷的「戰場」，為增添鏡頭效果，工作人員除以燒焊器製造火花，現場更架設「威也」，部份仇家被「劈到飛起」。由於有一定危險性，當拍攝完畢，小齊立即上前慰問多位被撻落地的動作演員，相當細心。當觀眾以為飾演江湖猛人的小齊，為人兇悍冷酷、殺人唔眨眼，實情是眾人手持牛肉刀互劈時，小齊一臉驚慌藏身在兩個巨型垃圾桶中間，待大戰結束，才靜悄悄離開現場。

小齊表示：「呢套戲真係好好玩，故事講每個人心入面都有一個陰影，當一個人面對自己心中嘅弱點，嗰種恐懼，會突然間爆，可能係好搞笑、可能好無厘頭、但又會好驚，加上劇情集懸疑、驚悚於一身，內容非常豐富，一定要入場睇！」原來小齊與唐樓有段淵源，他說：「我同馮志強導演認識咗好多年，當年佢係編劇，今次合作佢係導演。《唐樓》嘅個題材令我好興奮，因為我第一次來香港拍戲就係喺唐樓取景，現場空間、樓梯和單位間格都令人有種莫名壓迫感。我演過唔少江湖人物，今次要演一個江湖傳聞中嘅大惡霸，但同時亦有講佢內心恐懼嘅嘢。」此外，小齊讚女主角吳海昕演得好，他說：「當我睇到劇本就驚訝女主角會好難演，有內在又有外在性格，節奏要拿捏得好，故事才可以順利推進。我第一日見面就同吳海昕講：『靠晒你啦！』佢好用心，演得好好。」