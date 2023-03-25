任賢齊騎馬拍新歌《我出去一下》 馬匹突受驚失控狂奔 

小齊坦言覺得馬匹是保護著他，馬匹才是最臨危不亂的那個。

任賢齊（小齊）最近推出新歌《我出去一下》，歌曲由五月天成員怪獸作曲兼製作人，周耀輝填詞，怪獸表示：「小齊哥時隔12年終於要再發專輯，很榮幸在這麼重大的事情裏，有一起努力的機會。」怪獸對這次合作感開心，感受到小齊成熟魅力，還有似乎總是有用不完的活力，每分鐘也在讓生活沒有遺憾。

MV導演安排另類騎行給小齊去演繹，於一望無際的沙灘邊，為他備來一匹駿馬，讓小齊不再是風馳電掣，而是騎真馬奔騰，雖多年沒騎過馬，小齊經教練陪同下，先與駿馬混熟再上馬，本來是人馬合一，非常和諧，但沒想到準備開拍，航拍的小型飛機發出聲響，讓駿馬受驚，一度帶小齊狂奔向攝影隊，並衝進小樹林，現場工作人員嚇倒之餘，衝過去找小齊，擔心他受傷，結果看到小齊馭馬有術，並拉著馬兒步出小樹林，大家大為驚歎。

小齊下馬後平靜笑說：「馬兒厲害啊！我覺得牠是保護著我吧，牠才是最臨危不亂的那個，牠覺得航拍機是危險物，本能帶著我向前衝，躲開航拍機，我最初也有點嚇著，馬上跟自己說別怕，拉緊韁繩，相信牠，就這樣一起衝。」《我出去一下》訴說幾乎每個男人的心中潛藏偶爾出走的欲望，問到小齊有沒有想離家出走，一個人放空一下的時侯，小齊說：「工作很累，或是壓力大，我就會一個人往大自然跑，爬山或是衝浪、騎摩托車，這些都可以讓我大腦放鬆，一個人靜一靜放空一下，不然我會瘋啦。」