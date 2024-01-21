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娛樂
2024-01-21 13:15:54

任賢齊體重破百公斤出場沒人認得　身體亮紅燈專家問「是要自殺嗎」

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任賢齊體重破百公斤出場沒人認得　身體亮紅燈專家問「是要自殺嗎」

任賢齊宣布將在台北流行音樂中心舉辦《輝葉律動 齊跡2024 任賢齊演唱會》，19日記者會上任賢齊透露目前工作滿檔到處飛來飛去，睡眠不足，但所幸身體一切健康。只是6年前因拍攝《跑馬》增胖到破100公斤，導致身體出現警訊數值超標，還一度被醫生警告「要去看靈骨塔的位置」。

回想當時狀況，為了拍戲增重，讓任賢齊身心都相當痛苦，還面臨電影不知道能否續拍的壓力，拖着破百身體兩年，他的各項指數超標嚴重，當時的營養師還回報給美國大學指導教授，連教授都驚呼「這個人要自殺嗎？」情況嚴重，任賢齊也說這輩子不會再這樣做了。

天王任賢齊睽違三年半開演唱會。（圖／ KKLIVE 提供）

「以為我是暖場嘉賓！」

任賢齊外型腫了一圈，除了身心相當不舒服外，連粉絲也一度認不得他，在新加坡開演唱會時，連衣服都重買：「我本來SIZE穿48，變成54，唱完第1首，沒有人知道是我演唱會，我介紹我是任賢齊，全場傻眼，以為我是暖場嘉賓！」

結束拍攝後，現在任賢齊身體狀況、指數全都恢復健康，接下來也將在3月16日的《輝葉律動 齊跡2024 任賢齊演唱會》中登場，將帶來別緻的舞台以及過去較少唱的歌曲，要給粉絲大大驚喜。門票27日中午12點KKTIX全面啟售。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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