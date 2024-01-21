任賢齊體重破百公斤出場沒人認得 身體亮紅燈專家問「是要自殺嗎」

任賢齊宣布將在台北流行音樂中心舉辦《輝葉律動 齊跡2024 任賢齊演唱會》，19日記者會上任賢齊透露目前工作滿檔到處飛來飛去，睡眠不足，但所幸身體一切健康。只是6年前因拍攝《跑馬》增胖到破100公斤，導致身體出現警訊數值超標，還一度被醫生警告「要去看靈骨塔的位置」。

回想當時狀況，為了拍戲增重，讓任賢齊身心都相當痛苦，還面臨電影不知道能否續拍的壓力，拖着破百身體兩年，他的各項指數超標嚴重，當時的營養師還回報給美國大學指導教授，連教授都驚呼「這個人要自殺嗎？」情況嚴重，任賢齊也說這輩子不會再這樣做了。