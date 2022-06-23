任賢齊56歲生日 《對我好一點》是最好的禮物

任賢齊目前身在長沙工作，今日是他正日生日，其公司把他的新歌《對我好一點》上架，慶祝他的生晨，並讓歌迷有新歌聆聽。56歲的小齊被問到在長沙做甚麼，他笑稱：「準備為節目錄影。剛完成第13次隔離，由端午節舊曆生日開始，已經不停收到朋友祝福，及吃過無數個蛋糕，所以今日跟助手說，不再吃啦，要減肥。沒想到他們搞了個臭豆腐蛋糕給我，都唔錯啊，幾好味。」

叮囑歌迷不要送禮物 問小齊有甚麼生日願望，他說：「自己夠幸福了，疫情打亂了自己的巡演計劃，但工作一直沒停過，電影也拍了三、四部，只要身體健康家人平安就已經心滿意足。」他叮囑歌迷不要送禮物給他，反正他今天發新歌，每人去聽一次他的新歌 : 「《對我好一點》，就已經是最大的禮物了。」